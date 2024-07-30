https://ria.ru/20240730/tramp-1962825217.html

Луганская школьница попросила Трампа удалить данные детей с "Миротворца"

Луганская школьница попросила Трампа удалить данные детей с "Миротворца" - РИА Новости, 30.07.2024

Луганская школьница попросила Трампа удалить данные детей с "Миротворца"

Юная писательница и драматург из Луганска, школьница Фаина Савенкова заявила РИА Новости, что напишет экс-президенту США Дональду Трампу с просьбой удалить... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T03:52

2024-07-30T03:52

2024-07-30T03:53

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Юная писательница и драматург из Луганска, школьница Фаина Савенкова заявила РИА Новости, что напишет экс-президенту США Дональду Трампу с просьбой удалить личные данные детей из базы данных сайта "Миротворец", так как он в случае победы на президентских выборах мог бы "надавить" на Украину. Савенкова написала открытое письмо Трампу – в нем она просит его помочь остановить поставки западных вооружений Киеву. "Я буду писать по этому поводу Трампу, потому что на этом сайте находятся данные о 326 детях и многим из них по 9-10 лет. Такого просто не должно быть", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. Савенкова добавила, что если Трамп вновь станет президентом США, то он мог бы "надавить" на Украину, чтобы данные о детях убрали с "Миротворца". По ее мнению, вносить детей в такие списки абсолютно неправильно, так как это "нарушает мировые законы". Весной 2021 года на тот момент 12-летняя Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20240719/moldavija-1960806563.html

https://ria.ru/20240726/ukraina-1962074074.html

https://ria.ru/20240722/plan-1961046448.html

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в мире, сша, украина, донбасс, дональд трамп, дунья миятович, мария захарова, оон, обсе