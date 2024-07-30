Рейтинг@Mail.ru
Луганская школьница попросила Трампа удалить данные детей с "Миротворца" - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:52 30.07.2024 (обновлено: 03:53 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/tramp-1962825217.html
Луганская школьница попросила Трампа удалить данные детей с "Миротворца"
Луганская школьница попросила Трампа удалить данные детей с "Миротворца" - РИА Новости, 30.07.2024
Луганская школьница попросила Трампа удалить данные детей с "Миротворца"
Юная писательница и драматург из Луганска, школьница Фаина Савенкова заявила РИА Новости, что напишет экс-президенту США Дональду Трампу с просьбой удалить... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T03:52
2024-07-30T03:53
в мире
сша
украина
донбасс
дональд трамп
дунья миятович
мария захарова
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959699160_179:0:2892:1526_1920x0_80_0_0_3ec5ea3a5eac595a3b8d781111796940.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Юная писательница и драматург из Луганска, школьница Фаина Савенкова заявила РИА Новости, что напишет экс-президенту США Дональду Трампу с просьбой удалить личные данные детей из базы данных сайта "Миротворец", так как он в случае победы на президентских выборах мог бы "надавить" на Украину. Савенкова написала открытое письмо Трампу – в нем она просит его помочь остановить поставки западных вооружений Киеву. "Я буду писать по этому поводу Трампу, потому что на этом сайте находятся данные о 326 детях и многим из них по 9-10 лет. Такого просто не должно быть", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. Савенкова добавила, что если Трамп вновь станет президентом США, то он мог бы "надавить" на Украину, чтобы данные о детях убрали с "Миротворца". По ее мнению, вносить детей в такие списки абсолютно неправильно, так как это "нарушает мировые законы". Весной 2021 года на тот момент 12-летняя Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20240719/moldavija-1960806563.html
https://ria.ru/20240726/ukraina-1962074074.html
https://ria.ru/20240722/plan-1961046448.html
сша
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959699160_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_636e5dbebe6f7e0ee4b9ab5b4b95fde0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, донбасс, дональд трамп, дунья миятович, мария захарова, оон, обсе
В мире, США, Украина, Донбасс, Дональд Трамп, Дунья Миятович, Мария Захарова, ООН, ОБСЕ
Луганская школьница попросила Трампа удалить данные детей с "Миротворца"

Школьница Савенкова попросила Трампа удалить данные детей с сайта "Миротворец"

© AP Photo / Manuel Balce CenetaБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Юная писательница и драматург из Луганска, школьница Фаина Савенкова заявила РИА Новости, что напишет экс-президенту США Дональду Трампу с просьбой удалить личные данные детей из базы данных сайта "Миротворец", так как он в случае победы на президентских выборах мог бы "надавить" на Украину.
Савенкова написала открытое письмо Трампу – в нем она просит его помочь остановить поставки западных вооружений Киеву.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
В Молдавии создали аналог базы "Миротворец", сообщил бывший вице-премьер
19 июля, 17:57
"Я буду писать по этому поводу Трампу, потому что на этом сайте находятся данные о 326 детях и многим из них по 9-10 лет. Такого просто не должно быть", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
Савенкова добавила, что если Трамп вновь станет президентом США, то он мог бы "надавить" на Украину, чтобы данные о детях убрали с "Миротворца".
По ее мнению, вносить детей в такие списки абсолютно неправильно, так как это "нарушает мировые законы".
Весной 2021 года на тот момент 12-летняя Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Украину бросят под поезд ради Израиля и чернозема
26 июля, 08:00
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Трампу придумали мирный план — он больше похож на войну
22 июля, 08:00
 
В миреСШАУкраинаДонбассДональд ТрампДунья МиятовичМария ЗахароваООНОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала