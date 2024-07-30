https://ria.ru/20240730/test-ploschadka-1962965070.html

Тест-площадку для сельхозмашин с ИИ откроют в Липецкой области в сентябре

Тест-площадку для сельхозмашин с ИИ откроют в Липецкой области в сентябре - РИА Новости, 30.07.2024

Тест-площадку для сельхозмашин с ИИ откроют в Липецкой области в сентябре

В сентябре в Липецкой области на базе Елецкого колледжа инновационных технологий откроется испытательная площадка для сельскохозтехники с искусственным... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T16:26

2024-07-30T16:26

2024-07-30T16:26

липецкая область

технологии

игорь артамонов

искусственный интеллект (ии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869061953_0:78:1280:798_1920x0_80_0_0_2e4c060d0a8b3bd2ad18825cecd57887.jpg

ЛИПЕЦК, 30 июл – РИА Новости. В сентябре в Липецкой области на базе Елецкого колледжа инновационных технологий откроется испытательная площадка для сельскохозтехники с искусственным интеллектом (ИИ), там же будут готовить специалистов для управления умными машинами, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Как отметил глава региона, сейчас в колледже закупают необходимое оборудование, готовят кабинеты к занятиям. Новый образовательный модуль запустят с началом учебных занятий. Управление и обслуживание агротехники с искусственным интеллектом будут изучать студенты, осваивающие профессию трактористов-машинистов. Для первокурсников новый образовательный блок будет сразу включен в учебную программу, для студентов старших курсов будут организованы дополнительные семинары-практикумы. "Активное внедрение инновационных технологий в сельское хозяйство будет способствовать его активному развитию, снизив степень непосредственного участия человека в процессах, а также сделает эту сферу более привлекательной для молодых специалистов", – подчеркнул Артамонов. Он напомнил, что создание испытательной площадки для освоения и внедрения сельскохозяйственных машин на основе ИИ в агропромышленный комплекс Липецкой области является частью соглашения, подписанного недавно между правительством региона и двумя компаниями-партнерами. Договор предполагает развитие технологического потенциала областного АПК с применением систем на базе искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20240726/fok-1962157127.html

https://ria.ru/20240725/tekhnologii-1961963935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, игорь артамонов, искусственный интеллект (ии)