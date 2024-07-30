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Тест-площадку для сельхозмашин с ИИ откроют в Липецкой области в сентябре - РИА Новости, 30.07.2024
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Липецкая область
 
16:26 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/test-ploschadka-1962965070.html
Тест-площадку для сельхозмашин с ИИ откроют в Липецкой области в сентябре
Тест-площадку для сельхозмашин с ИИ откроют в Липецкой области в сентябре - РИА Новости, 30.07.2024
Тест-площадку для сельхозмашин с ИИ откроют в Липецкой области в сентябре
В сентябре в Липецкой области на базе Елецкого колледжа инновационных технологий откроется испытательная площадка для сельскохозтехники с искусственным... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T16:26
2024-07-30T16:26
липецкая область
технологии
игорь артамонов
искусственный интеллект (ии)
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ЛИПЕЦК, 30 июл – РИА Новости. В сентябре в Липецкой области на базе Елецкого колледжа инновационных технологий откроется испытательная площадка для сельскохозтехники с искусственным интеллектом (ИИ), там же будут готовить специалистов для управления умными машинами, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Как отметил глава региона, сейчас в колледже закупают необходимое оборудование, готовят кабинеты к занятиям. Новый образовательный модуль запустят с началом учебных занятий. Управление и обслуживание агротехники с искусственным интеллектом будут изучать студенты, осваивающие профессию трактористов-машинистов. Для первокурсников новый образовательный блок будет сразу включен в учебную программу, для студентов старших курсов будут организованы дополнительные семинары-практикумы. "Активное внедрение инновационных технологий в сельское хозяйство будет способствовать его активному развитию, снизив степень непосредственного участия человека в процессах, а также сделает эту сферу более привлекательной для молодых специалистов", – подчеркнул Артамонов. Он напомнил, что создание испытательной площадки для освоения и внедрения сельскохозяйственных машин на основе ИИ в агропромышленный комплекс Липецкой области является частью соглашения, подписанного недавно между правительством региона и двумя компаниями-партнерами. Договор предполагает развитие технологического потенциала областного АПК с применением систем на базе искусственного интеллекта.
https://ria.ru/20240726/fok-1962157127.html
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технологии, игорь артамонов, искусственный интеллект (ии)
Липецкая область, Технологии, Игорь Артамонов, Искусственный интеллект (ИИ)

Тест-площадку для сельхозмашин с ИИ откроют в Липецкой области в сентябре

© Фото пресс-службы правительства Липецкой областиГубернатор региона Игорь Артамонов
Губернатор региона Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото пресс-службы правительства Липецкой области
Губернатор региона Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 30 июл – РИА Новости. В сентябре в Липецкой области на базе Елецкого колледжа инновационных технологий откроется испытательная площадка для сельскохозтехники с искусственным интеллектом (ИИ), там же будут готовить специалистов для управления умными машинами, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Как отметил глава региона, сейчас в колледже закупают необходимое оборудование, готовят кабинеты к занятиям. Новый образовательный модуль запустят с началом учебных занятий.
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Управление и обслуживание агротехники с искусственным интеллектом будут изучать студенты, осваивающие профессию трактористов-машинистов. Для первокурсников новый образовательный блок будет сразу включен в учебную программу, для студентов старших курсов будут организованы дополнительные семинары-практикумы.
"Активное внедрение инновационных технологий в сельское хозяйство будет способствовать его активному развитию, снизив степень непосредственного участия человека в процессах, а также сделает эту сферу более привлекательной для молодых специалистов", – подчеркнул Артамонов.
Он напомнил, что создание испытательной площадки для освоения и внедрения сельскохозяйственных машин на основе ИИ в агропромышленный комплекс Липецкой области является частью соглашения, подписанного недавно между правительством региона и двумя компаниями-партнерами. Договор предполагает развитие технологического потенциала областного АПК с применением систем на базе искусственного интеллекта.
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Липецкая областьТехнологииИгорь АртамоновИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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