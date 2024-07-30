https://ria.ru/20240730/teploseti-1962945214.html

Более 40 котельных модернизируют в Подмосковье до конца года

Более 40 котельных модернизируют в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 30.07.2024

Более 40 котельных модернизируют в Подмосковье до конца года

Московская область уделяет огромное внимание модернизации теплосетей. Так, до конца 2024 года в регионе планируется обновить 41 котельную и ЦТП, сообщил 360.ru. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T15:27

2024-07-30T15:27

2024-07-30T15:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Московская область уделяет огромное внимание модернизации теплосетей. Так, до конца 2024 года в регионе планируется обновить 41 котельную и ЦТП, сообщил 360.ru.По словам губернатора Андрея Воробьева, также в области планируется строительство более 185 километров теплосетей. В ближайшие три года к этому добавятся еще 147 котельных и тепловых пунктов и 195 километров тепловых сетей.Сейчас капитальный ремонт котельной "Выстрел" идет в Солнечногорске. Специалисты уже залили фундамент и начали устанавливать котлы. Работы намерены завершить этой осенью, перед отопительным сезоном.

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье)