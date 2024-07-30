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Глава Ямала передал технику и оборудование военнослужащим - РИА Новости, 30.07.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:03 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/tekhnika-1962957409.html
Глава Ямала передал технику и оборудование военнослужащим
Глава Ямала передал технику и оборудование военнослужащим - РИА Новости, 30.07.2024
Глава Ямала передал технику и оборудование военнослужащим
Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил, что встретился с командирами ямальских подразделений и передал военнослужащим технику и... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T16:03
2024-07-30T16:03
ямало-ненецкий автономный округ
россия
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил, что встретился с командирами ямальских подразделений и передал военнослужащим технику и оборудование. По данным правительства региона, представители подразделений получили пять единиц транспорта, коптеры, средства защиты и радиоэлектронной борьбы, огнетушители, антидроновые ружья, маскировочные сети и радиостанции. "Встретился с командирами и бойцами основных ямальских подразделений. Передал военнослужащим необходимую технику и оборудование: от транспорта до коптеров. Договорились в следующих партиях предусмотреть больше средств РЭБ, мотоциклов и комплектующих к ним", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Также глава региона обсудил с военнослужащими меры социальной поддержки, трудоустройство и реабилитацию. Артюхов рассказал о возможности бойцам, отличившимся в зоне СВО и удостоенным звания Герой России или награжденным орденом, получить земельный участок под строительство дома либо компенсацию в размере миллиона рублей, которую можно направить на покупку жилья или участка. Для военнослужащих, членов их семей и ветеранов боевых действий предусмотрено предоставление социальной выплаты в размере 500 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. Глава региона подчеркнул, что по всем региональным жилищным программам для участников СВО действует приоритет в предоставлении. "Для нас принципиально важно, чтобы наши защитники ни в чем не нуждались. Это касается вопросов снабжения ямальских подразделений, обеспечения серьезного комплекса мер поддержки. Сейчас их уже 56. Недавно предусмотрели возможность получить плановую медпомощь и пройти комплексное обследование военнослужащим, находящимся в отпуске. Об этом просили бойцы на личных встречах, и мы первыми в стране предусмотрели для этого финансирование", - приводятся в сообщении слова губернатора.
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россия, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал
Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия, Дмитрий Артюхов, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Ямал

Глава Ямала передал технику и оборудование военнослужащим

© Фото : пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого АОГлава Ямала передал технику и оборудование военнослужащим
Глава Ямала передал технику и оборудование военнослужащим - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото : пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого АО
Глава Ямала передал технику и оборудование военнослужащим
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил, что встретился с командирами ямальских подразделений и передал военнослужащим технику и оборудование.
По данным правительства региона, представители подразделений получили пять единиц транспорта, коптеры, средства защиты и радиоэлектронной борьбы, огнетушители, антидроновые ружья, маскировочные сети и радиостанции.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Губернатор ЯНАО: для бойцов СВО и их семей введены более 50 мер поддержки
12 октября 2023, 17:03
«
"Встретился с командирами и бойцами основных ямальских подразделений. Передал военнослужащим необходимую технику и оборудование: от транспорта до коптеров. Договорились в следующих партиях предусмотреть больше средств РЭБ, мотоциклов и комплектующих к ним", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Также глава региона обсудил с военнослужащими меры социальной поддержки, трудоустройство и реабилитацию. Артюхов рассказал о возможности бойцам, отличившимся в зоне СВО и удостоенным звания Герой России или награжденным орденом, получить земельный участок под строительство дома либо компенсацию в размере миллиона рублей, которую можно направить на покупку жилья или участка.
Для военнослужащих, членов их семей и ветеранов боевых действий предусмотрено предоставление социальной выплаты в размере 500 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. Глава региона подчеркнул, что по всем региональным жилищным программам для участников СВО действует приоритет в предоставлении.
«
"Для нас принципиально важно, чтобы наши защитники ни в чем не нуждались. Это касается вопросов снабжения ямальских подразделений, обеспечения серьезного комплекса мер поддержки. Сейчас их уже 56. Недавно предусмотрели возможность получить плановую медпомощь и пройти комплексное обследование военнослужащим, находящимся в отпуске. Об этом просили бойцы на личных встречах, и мы первыми в стране предусмотрели для этого финансирование", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Раненый военнослужащий-участник специальной военной операции проходит реабилитацию - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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Ямало-Ненецкий автономный округРоссияДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Ямал
 
 
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