Глава Ямала передал технику и оборудование военнослужащим
© Фото : пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого АОГлава Ямала передал технику и оборудование военнослужащим
© Фото : пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого АО
Глава Ямала передал технику и оборудование военнослужащим
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил, что встретился с командирами ямальских подразделений и передал военнослужащим технику и оборудование.
По данным правительства региона, представители подразделений получили пять единиц транспорта, коптеры, средства защиты и радиоэлектронной борьбы, огнетушители, антидроновые ружья, маскировочные сети и радиостанции.
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"Встретился с командирами и бойцами основных ямальских подразделений. Передал военнослужащим необходимую технику и оборудование: от транспорта до коптеров. Договорились в следующих партиях предусмотреть больше средств РЭБ, мотоциклов и комплектующих к ним", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Также глава региона обсудил с военнослужащими меры социальной поддержки, трудоустройство и реабилитацию. Артюхов рассказал о возможности бойцам, отличившимся в зоне СВО и удостоенным звания Герой России или награжденным орденом, получить земельный участок под строительство дома либо компенсацию в размере миллиона рублей, которую можно направить на покупку жилья или участка.
Для военнослужащих, членов их семей и ветеранов боевых действий предусмотрено предоставление социальной выплаты в размере 500 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. Глава региона подчеркнул, что по всем региональным жилищным программам для участников СВО действует приоритет в предоставлении.
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"Для нас принципиально важно, чтобы наши защитники ни в чем не нуждались. Это касается вопросов снабжения ямальских подразделений, обеспечения серьезного комплекса мер поддержки. Сейчас их уже 56. Недавно предусмотрели возможность получить плановую медпомощь и пройти комплексное обследование военнослужащим, находящимся в отпуске. Об этом просили бойцы на личных встречах, и мы первыми в стране предусмотрели для этого финансирование", - приводятся в сообщении слова губернатора.
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