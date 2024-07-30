https://ria.ru/20240730/tekhnika-1962957409.html

Глава Ямала передал технику и оборудование военнослужащим

Глава Ямала передал технику и оборудование военнослужащим - РИА Новости, 30.07.2024

Глава Ямала передал технику и оборудование военнослужащим

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил, что встретился с командирами ямальских подразделений и передал военнослужащим технику и... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T16:03

2024-07-30T16:03

2024-07-30T16:03

ямало-ненецкий автономный округ

россия

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ямал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил, что встретился с командирами ямальских подразделений и передал военнослужащим технику и оборудование. По данным правительства региона, представители подразделений получили пять единиц транспорта, коптеры, средства защиты и радиоэлектронной борьбы, огнетушители, антидроновые ружья, маскировочные сети и радиостанции. "Встретился с командирами и бойцами основных ямальских подразделений. Передал военнослужащим необходимую технику и оборудование: от транспорта до коптеров. Договорились в следующих партиях предусмотреть больше средств РЭБ, мотоциклов и комплектующих к ним", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Также глава региона обсудил с военнослужащими меры социальной поддержки, трудоустройство и реабилитацию. Артюхов рассказал о возможности бойцам, отличившимся в зоне СВО и удостоенным звания Герой России или награжденным орденом, получить земельный участок под строительство дома либо компенсацию в размере миллиона рублей, которую можно направить на покупку жилья или участка. Для военнослужащих, членов их семей и ветеранов боевых действий предусмотрено предоставление социальной выплаты в размере 500 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. Глава региона подчеркнул, что по всем региональным жилищным программам для участников СВО действует приоритет в предоставлении. "Для нас принципиально важно, чтобы наши защитники ни в чем не нуждались. Это касается вопросов снабжения ямальских подразделений, обеспечения серьезного комплекса мер поддержки. Сейчас их уже 56. Недавно предусмотрели возможность получить плановую медпомощь и пройти комплексное обследование военнослужащим, находящимся в отпуске. Об этом просили бойцы на личных встречах, и мы первыми в стране предусмотрели для этого финансирование", - приводятся в сообщении слова губернатора.

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ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал