https://ria.ru/20240730/tarkhany-1962663580.html

Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы"

Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы" - РИА Новости, 30.07.2024

Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы"

"Тарханы" – государственный Лермонтовский музей-заповедник. Расположен в селе Лермонтово Белинского района Пензенской области. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T01:30

2024-07-30T01:30

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"Тарханы" – государственный Лермонтовский музей-заповедник. Расположен в селе Лермонтово Белинского района Пензенской области.На литературной карте России существует множество мест, связанных с именем великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841). Их география довольно широка – от Костромской области, где начинался род Лермонтовых, до Кавказа, который занимал важное место в жизни и творчестве Лермонтова. Детские и отроческие годы будущего поэта были связаны с Пензенской губернией, где находилась усадьба его бабки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой в селе Тарханы. История села берет свое начало в 1730-х годах и связана с именем его основателя и первого владельца Якова Долгорукова. Первоначально оно получило название Долгоруково. Однако в этой же местности уже было два села с таким названием и вероятно поэтому в официальных документах оно было записано как Яковлевское, по имени владельца. После постройки Долгоруковым церкви святого Николая Чудотворца название села сменилось на "Никольское Яковлевское тож".В 1762 году село и выстроенная в его центре усадьба перешли во владение роду Нарышкиных. В конце XVIII века имение полностью сгорело и по причине бездоходности было продано в 1794 году Михаилу Васильевичу и Елизавете Алексеевне Арсеньевым – деду и бабке Лермонтова.Самое раннее упоминание нового названия села – Тарханы – датируется 1806 годом. Жители села издавна занимались хлебопашеством, скорняжным промыслом, скупали мед, сало, шерсть, но больше всего шкурки домашних животных. Выделанный мех продавали далеко за пределами своей округи. Таких скупщиков, разъезжавших по селам, называли тарханами. Позже Тарханы стали официальным названием имения (в 1917 году село было переименовано в Лермонтово). Купив поместье, Арсеньевы активно приступили к строительству барской усадьбы, которая сочетала в себе несколько функций – была резиденцией для пребывания и отдыха владельцев, а также их хозяйственным предприятием. На некотором отдалении от крестьянских изб, на крутом берегу был выстроен большой барский особняк в тридцать комнат, спланированы по всем правилам архитектуры и усадебного строительства сады, парк, пруды, хозяйственные постройки.После смерти дочери Арсеньевой Марии Лермонтовой – матери поэта – усадьба по сравнению с ее первоначальным видом сильно изменилась: в 1820 году на месте первого господского дома была выстроена небольшая церковь Марии Египетской (в память об умершей), а в двадцати шагах от церкви построен новый дом – одноэтажный деревянный с мезонином, всего в десять комнат.В 1842 году, после гибели Лермонтова в Пятигорске, по ходатайству Арсеньевой в Тарханы был перевезен и вторично погребен в фамильной часовне гроб с телом поэта.В 1845 году, после смерти хозяйки имения, Тарханы по завещанию перешли к ее младшему брату Афанасию Столыпину. Поместье перешло в разряд "заглазных", и вплоть до революции наследники в усадьбе не жили, все дела были переданы управляющим. По свидетельствам очевидцев, усадьба постепенно приходила в запустение.В 1908 году в результате крестьянских волнений был сожжен господский дом. Огнем был уничтожен мезонин, первый этаж успели спасти. Через год по распоряжению бывшей на тот момент владелицей поместья Марии Катковой, внучки Столыпина, в усадьбе были проведены работы по благоустройству, а дом восстановлен в прежнем виде на старом фундаменте.После революционных событий в России усадьба некоторое время оставалась без присмотра. В сентябре 1918 года нарком просвещения Анатолий Луначарский поручил председателю местного комитета РКП(б) взять под охрану Тарханы и навести там порядок. В октябре того же года Владимир Ленин подписал декрет, по которому все памятники старины объявлялись народным достоянием и усадьба стала достоянием Советского государства как памятник культуры. Владельцем усадьбы стал сельский совет. В 1925 году Лермонтовский совхоз с усадьбой и всем имуществом был передан в арендное пользование Лермонтовскому коневодческому товариществу "Лермонтовский рысак". В очень короткое время были снесены почти все хозяйственные постройки, а в господском доме расположилась контора.С 1928 по 1930 год в лермонтовском доме размещалась школа колхозной молодежи, а потом нижний этаж стали использовать для хранения зерна, а мезонин – для содержания домашней птицы.За годы такой эксплуатации усадьба пришла в запустение. Пензенская музейная комиссия направляла во все инстанции письма, в которых докладывала, что над лермонтовскими местами "нависла угроза целостности и сохранности".Только в 1934 году Президиум Средне-Волжского крайисполкома (куда относилась тогда Пензенская область) объявил усадьбу Тарханы заповедником.В 1936 году начались работы по ремонту и реставрации помещений усадьбы, сбору экспонатов. Активное участие в организации Лермонтовского музея принимал его первый директор Александр Храмов. Благодаря его деятельности были собраны около полутора тысяч гравюр и литографий лермонтовского времени, подлинных иллюстраций к произведениям поэта, старинных книг, бронза, мебель, заказаны копии с фамильных портретов и т.д. Существенную помощь в подготовке экспозиций музея оказали сотрудники Гослитмузея.Одновременно с домом-музеем реставрационные работы велись в часовне, где был похоронен Лермонтов. 1 мая 1939 года был открыт доступ к гробу поэта.30 июля 1939 года состоялось торжественное открытие дома-музея Михаила Юрьевича Лермонтова в Тарханах. На площади перед часовней состоялся торжественный митинг в честь открытия музея, на котором присутствовали более двух тысяч человек.В первые годы существования музея единственным экспозиционным зданием в усадьбе был господский дом, экспозиция которого рассказывала о жизни и творчестве Лермонтова.В ноябре 1944 года дом-музей Лермонтова был преобразован в музей-усадьбу.В 1960 году музей был включен в список памятников истории и культуры республиканского значения, а в июле 1969 года постановлением Совета Министров РСФСР преобразован в Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы". В его состав вошли усадьба Арсеньевой, церковь Марии Египетской, сельская церковь, сторожка при ней, фамильная часовня Арсеньевых, где похоронен поэт.В декабре 1974 года в Тарханы был перевезен и захоронен прах Юрия Петровича Лермонтова, отца поэта.В 1970-1980 годах в музее-заповеднике был проведен первый этап капитальной реставрации объектов, создан комплекс музейных экспозиций. В 1973 году был отреставрирован барский дом с максимальным приближением к виду лермонтовского времени. В нем была создана мемориально-бытовая экспозиция. В восстановленном доме ключника, одном из флигелей усадьбы, была размещена экспозиция "Быт тарханских крестьян лермонтовского времени".В 1990-2000-х годах был реализован проект поэтапной комплексной мемориализации Тархан. Основные положения проекта базировались на использовании ансамблевого метода, предполагающего максимальное воссоздание архитектурного и природного ансамблей усадьбы с возвращением памятникам их исторических функций.В 1997 году Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы" был включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.В настоящее время Тарханы – уникальный историко-культурный памятник общенационального значения, расположившийся на территории 97,5 гектара.В состав музея-заповедника входят три комплекса. Первый комплекс включает арсеньевскую усадьбу с комплексом мемориальных памятников начала XIX века – барским домом, усадебной церковью Марии Египетской, восстановленными людской и домом ключника, домом мельника и мельницей, теплицей и конюшней, заповедными парком, садами, прудами и дубовой рощей. Второй комплекс – фамильный некрополь Арсеньевых-Лермонтовых: часовня-усыпальница, где покоится прах Михаила Юрьевича Лермонтова, его матери, деда и бабки; находящаяся рядом могила отца поэта; расположенная здесь же мемориальная церковь Михаила Архистратига. Третий комплекс – парк усадьбы родственников поэта Апалиха. С 1971 года в Тарханах проходит Всероссийский Лермонтовский праздник. В 2024 году он прошел в 53-й раз. Программа празднования традиционно включает церемонию возложения цветов к могиле поэта, творческую встречу с участием почетных гостей, чтение стихов Лермонтова. В 2000 году Союзом писателей России, губернатором Пензенской области, Пензенской областной организацией Союза писателей и Государственным Лермонтовским музеем-заповедником "Тарханы" учреждена Всероссийская литературная премия имени М.Ю. Лермонтова (с 2007 года – Всероссийская премия имени М.Ю. Лермонтова). Премия присуждается в номинациях "За выдающиеся достижения в литературном творчестве, получившем широкое общественное признание", "За выдающийся вклад в культурно-просветительскую деятельность и формирование единого культурного пространства Пензенского края". С 2019 года музей-заповедник стал учредителем Премии имени М.Ю. Лермонтова для молодых писателей, поэтов, музыкантов, художников, переводчиков. 3 августа 2024 года в музее-заповеднике "Тарханы" пройдут мероприятия, приуроченные к 85-летнему юбилею музея. Для всех посетителей будут работать интерактивные площадки. Главным событием торжественного вечера станет спектакль "Лермонтов. Я к вам пишу…", который является частью большого проекта "Золотой век", удостоенного Всероссийской поэтической премии имени Андрея Дементьева. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

справки, пензенская область, россия, белинский район, владимир ленин (владимир ульянов), андрей дементьев