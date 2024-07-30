https://ria.ru/20240730/svo-1962908297.html

Российская ПВО за сутки сбила 45 беспилотников

Российская ПВО за сутки сбила 45 беспилотников - РИА Новости, 30.07.2024

Российская ПВО за сутки сбила 45 беспилотников

Российские авиация, артиллерия и ПВО уничтожили в зоне СВО украинскую радиолокационную станцию воздушной разведки "Марс-Л", 45 беспилотников, а также поражены... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T13:15

2024-07-30T13:15

2024-07-30T13:19

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и ПВО уничтожили в зоне СВО украинскую радиолокационную станцию воздушной разведки "Марс-Л", 45 беспилотников, а также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 137 районах, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция воздушной разведки "Марс-Л", а также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 137 районах. Средствами противовоздушной обороны сбито семь реактивных снарядов HIMARS производства США, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 631 самолет, 278 вертолетов, 28692 беспилотных летательных аппарата, 556 зенитных ракетных комплексов, 16725 танков и других боевых бронированных машин, 1393 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12567 орудий полевой артиллерии и минометов, 24201 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240730/svo-1962906743.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, сша