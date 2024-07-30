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Российская ПВО за сутки сбила 45 беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила 45 беспилотников - РИА Новости, 30.07.2024
Российская ПВО за сутки сбила 45 беспилотников
Российские авиация, артиллерия и ПВО уничтожили в зоне СВО украинскую радиолокационную станцию воздушной разведки "Марс-Л", 45 беспилотников, а также поражены... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:15
2024-07-30T13:15
2024-07-30T13:19
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и ПВО уничтожили в зоне СВО украинскую радиолокационную станцию воздушной разведки "Марс-Л", 45 беспилотников, а также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 137 районах, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция воздушной разведки "Марс-Л", а также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 137 районах. Средствами противовоздушной обороны сбито семь реактивных снарядов HIMARS производства США, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 631 самолет, 278 вертолетов, 28692 беспилотных летательных аппарата, 556 зенитных ракетных комплексов, 16725 танков и других боевых бронированных машин, 1393 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12567 орудий полевой артиллерии и минометов, 24201 единица специальной военной автомобильной техники.
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безопасность, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США
Российская ПВО за сутки сбила 45 беспилотников
МО: ПВО РФ за сутки сбила 7 снарядов HIMARS и 45 БПЛА