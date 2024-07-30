https://ria.ru/20240730/svo-1962906743.html
Группировка "Днепр" уничтожила четыре склада боеприпасов ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила четыре склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 30.07.2024
Группировка "Днепр" уничтожила четыре склада боеприпасов ВСУ
Подразделения группировки "Днепр" ВС РФ наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 90 украинских военнослужащих, 122-миллиметровая... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:12
2024-07-30T13:12
2024-07-30T13:14
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
россия
запорожская область
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958814116_0:111:3247:1937_1920x0_80_0_0_1203b4eda7991094c97a03c09ed734d1.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" ВС РФ наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 90 украинских военнослужащих, 122-миллиметровая гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада боеприпасов, сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лобковое, Каменское Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Потери противника составили до 90 военнослужащих, три автомобиля, 122 мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240730/minoborony-1962907502.html
россия
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958814116_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_da9135c405f8b42c7e45725142bb6b1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, в мире, россия, запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Запорожская область, Херсонская область
Группировка "Днепр" уничтожила четыре склада боеприпасов ВСУ
МО: "Днепр" уничтожил до 90 солдат ВСУ, станцию РЭБ и 4 склада боеприпасов