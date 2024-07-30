https://ria.ru/20240730/svo-1962906743.html

Группировка "Днепр" уничтожила четыре склада боеприпасов ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила четыре склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 30.07.2024

Группировка "Днепр" уничтожила четыре склада боеприпасов ВСУ

Подразделения группировки "Днепр" ВС РФ наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 90 украинских военнослужащих, 122-миллиметровая... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T13:12

2024-07-30T13:12

2024-07-30T13:14

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

россия

запорожская область

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958814116_0:111:3247:1937_1920x0_80_0_0_1203b4eda7991094c97a03c09ed734d1.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" ВС РФ наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 90 украинских военнослужащих, 122-миллиметровая гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада боеприпасов, сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лобковое, Каменское Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Потери противника составили до 90 военнослужащих, три автомобиля, 122 мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240730/minoborony-1962907502.html

россия

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, в мире, россия, запорожская область, херсонская область