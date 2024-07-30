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Группировка "Днепр" уничтожила четыре склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 30.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:12 30.07.2024 (обновлено: 13:14 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/svo-1962906743.html
Группировка "Днепр" уничтожила четыре склада боеприпасов ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила четыре склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 30.07.2024
Группировка "Днепр" уничтожила четыре склада боеприпасов ВСУ
Подразделения группировки "Днепр" ВС РФ наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 90 украинских военнослужащих, 122-миллиметровая... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:12
2024-07-30T13:14
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" ВС РФ наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 90 украинских военнослужащих, 122-миллиметровая гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада боеприпасов, сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лобковое, Каменское Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Потери противника составили до 90 военнослужащих, три автомобиля, 122 мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, в мире, россия, запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Запорожская область, Херсонская область
Группировка "Днепр" уничтожила четыре склада боеприпасов ВСУ

МО: "Днепр" уничтожил до 90 солдат ВСУ, станцию РЭБ и 4 склада боеприпасов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" ВС РФ наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 90 украинских военнослужащих, 122-миллиметровая гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лобковое, Каменское Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Потери противника составили до 90 военнослужащих, три автомобиля, 122 мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреРоссияЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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