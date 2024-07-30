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Группировка "Центр" отразила шесть контратак ВСУ
Группировка "Центр" отразила шесть контратак ВСУ - РИА Новости, 30.07.2024
Группировка "Центр" отразила шесть контратак ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" отразили шесть атак, ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, танк, две БМП, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:11
2024-07-30T13:11
2024-07-30T13:13
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили шесть атак, ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, танк, две БМП, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й механизированных, 1 танковой, 68-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Воздвиженка, Сергеевка, Гродовка, Николаевка и Новгородское ДНР, отразили шесть контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 110-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ."Противник потерял до 315 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Торецк, Сергеевка, В мире
Группировка "Центр" отразила шесть контратак ВСУ
МО: бойцы "Центра" отразили 6 контратак, уничтожили до 315 солдат ВСУ и танк