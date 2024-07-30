https://ria.ru/20240730/svo-1962906555.html

Группировка "Центр" отразила шесть контратак ВСУ

Группировка "Центр" отразила шесть контратак ВСУ - РИА Новости, 30.07.2024

Группировка "Центр" отразила шесть контратак ВСУ

Подразделения группировки войск "Центр" отразили шесть атак, ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, танк, две БМП, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T13:11

2024-07-30T13:11

2024-07-30T13:13

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили шесть атак, ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, танк, две БМП, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й механизированных, 1 танковой, 68-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Воздвиженка, Сергеевка, Гродовка, Николаевка и Новгородское ДНР, отразили шесть контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 110-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ."Противник потерял до 315 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240730/leninskoe-1962905522.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, торецк, сергеевка, в мире