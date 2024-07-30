Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Центр" отразила шесть контратак ВСУ - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 30.07.2024 (обновлено: 13:13 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/svo-1962906555.html
Группировка "Центр" отразила шесть контратак ВСУ
Группировка "Центр" отразила шесть контратак ВСУ - РИА Новости, 30.07.2024
Группировка "Центр" отразила шесть контратак ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" отразили шесть атак, ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, танк, две БМП, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:11
2024-07-30T13:13
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
торецк
сергеевка
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469641_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_36b5ececee47b65cc3f19f34eb808ae8.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили шесть атак, ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, танк, две БМП, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й механизированных, 1 танковой, 68-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Воздвиженка, Сергеевка, Гродовка, Николаевка и Новгородское ДНР, отразили шесть контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 110-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ."Противник потерял до 315 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240730/leninskoe-1962905522.html
россия
торецк
сергеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469641_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_c31d21c9d0104d73b1a6df361fc2aa6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, торецк, сергеевка, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Торецк, Сергеевка, В мире
Группировка "Центр" отразила шесть контратак ВСУ

МО: бойцы "Центра" отразили 6 контратак, уничтожили до 315 солдат ВСУ и танк

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили шесть атак, ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, танк, две БМП, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й механизированных, 1 танковой, 68-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Воздвиженка, Сергеевка, Гродовка, Николаевка и Новгородское ДНР, отразили шесть контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 110-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
"Противник потерял до 315 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
ВС России освободили Ленинское в ДНР
13:09
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныТорецкСергеевкаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала