Рейтинг@Mail.ru
Более 350 незаконных свалок убрали в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:37 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/svalki-1962996607.html
Более 350 незаконных свалок убрали в Подмосковье с начала года
Более 350 незаконных свалок убрали в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 30.07.2024
Более 350 незаконных свалок убрали в Подмосковье с начала года
С начала текущего года в Подмосковье было ликвидировано 379 незаконных свалок, что способствовало значительному уменьшению объемов мусора в округах. Об этом... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T18:37
2024-07-30T18:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785387802_0:36:2000:1161_1920x0_80_0_0_b139eda28f762b256a008d88fa3332b0.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. С начала текущего года в Подмосковье было ликвидировано 379 незаконных свалок, что способствовало значительному уменьшению объемов мусора в округах. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство экологии региона.В частности, в Дмитрове и Орехово-Зуеве ликвидировали 54 свалки, в Истре – 40. Теперь в планах нарастить усилия по этому направлению в Пушкине, Егорьевске и Щелкове."В этом году уже выявлено и ликвидировано 379 свалок на территориях городских округов. Мы проконтролируем работу в этом направлении и общими усилиями снизим негативное воздействие на окружающую среду", – заявил глава подмосковного министерства Тихон Фирсов.Он добавил, что в регионе принимаются все меры для успешного снижения количества свалок. За год их число сократилось на 12%.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785387802_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_865743c22090c8d71988a1aadeed8c69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 350 незаконных свалок убрали в Подмосковье с начала года

© РИА Новости / Алексей МайшевЭкскаватор работает на свалке
Экскаватор работает на свалке - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. С начала текущего года в Подмосковье было ликвидировано 379 незаконных свалок, что способствовало значительному уменьшению объемов мусора в округах. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство экологии региона.
В частности, в Дмитрове и Орехово-Зуеве ликвидировали 54 свалки, в Истре – 40. Теперь в планах нарастить усилия по этому направлению в Пушкине, Егорьевске и Щелкове.
"В этом году уже выявлено и ликвидировано 379 свалок на территориях городских округов. Мы проконтролируем работу в этом направлении и общими усилиями снизим негативное воздействие на окружающую среду", – заявил глава подмосковного министерства Тихон Фирсов.
Он добавил, что в регионе принимаются все меры для успешного снижения количества свалок. За год их число сократилось на 12%.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала