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Более 350 незаконных свалок убрали в Подмосковье с начала года
Более 350 незаконных свалок убрали в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 30.07.2024
Более 350 незаконных свалок убрали в Подмосковье с начала года
С начала текущего года в Подмосковье было ликвидировано 379 незаконных свалок, что способствовало значительному уменьшению объемов мусора в округах. Об этом... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T18:37
2024-07-30T18:37
2024-07-30T18:37
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. С начала текущего года в Подмосковье было ликвидировано 379 незаконных свалок, что способствовало значительному уменьшению объемов мусора в округах. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство экологии региона.В частности, в Дмитрове и Орехово-Зуеве ликвидировали 54 свалки, в Истре – 40. Теперь в планах нарастить усилия по этому направлению в Пушкине, Егорьевске и Щелкове."В этом году уже выявлено и ликвидировано 379 свалок на территориях городских округов. Мы проконтролируем работу в этом направлении и общими усилиями снизим негативное воздействие на окружающую среду", – заявил глава подмосковного министерства Тихон Фирсов.Он добавил, что в регионе принимаются все меры для успешного снижения количества свалок. За год их число сократилось на 12%.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
С начала текущего года в Подмосковье было ликвидировано 379 незаконных свалок, что способствовало значительному уменьшению объемов мусора в округах. Об этом сообщил 360.ru
со ссылкой на министерство экологии региона.
В частности, в Дмитрове и Орехово-Зуеве ликвидировали 54 свалки, в Истре – 40. Теперь в планах нарастить усилия по этому направлению в Пушкине, Егорьевске и Щелкове.
"В этом году уже выявлено и ликвидировано 379 свалок на территориях городских округов. Мы проконтролируем работу в этом направлении и общими усилиями снизим негативное воздействие на окружающую среду", – заявил глава подмосковного министерства Тихон Фирсов.
Он добавил, что в регионе принимаются все меры для успешного снижения количества свалок. За год их число сократилось на 12%.