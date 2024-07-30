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При обрушении крыши супермаркета в Ратцебурге пострадали 14 человек
При обрушении крыши супермаркета в Ратцебурге пострадали 14 человек - РИА Новости, 30.07.2024
При обрушении крыши супермаркета в Ратцебурге пострадали 14 человек
В результате обрушения крыши супермаркета в немецком Ратцебурге пострадали 14 человек, тяжело раненных среди нет, сообщает издание Lübecker Nachrichten. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T20:40
2024-07-30T20:40
2024-07-30T20:42
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В результате обрушения крыши супермаркета в немецком Ратцебурге пострадали 14 человек, тяжело раненных среди нет, сообщает издание Lübecker Nachrichten."Пострадало 14 человек, но серьёзных травм ни у кого нет", - приводит издание слова представителя спасательных служб.Издание уточняет, что пострадавшим была оказана помощь на парковке перед супермаркетом.По информации Lübecker Nachrichten, люди услышали сильный треск и успели покинуть супермаркет до обрушения крыши. Также пожарные полагают, что под завалами людей нет.Причины обрушения пока неясны, зданию супермаркета было около 20 лет.
https://ria.ru/20240220/krysha-1928423715.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия
При обрушении крыши супермаркета в Ратцебурге пострадали 14 человек
Lübecker Nachrichten: у 14 пострадавших в Ратцебурге серьезных травм нет
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
В результате обрушения крыши супермаркета в немецком Ратцебурге пострадали 14 человек, тяжело раненных среди нет, сообщает издание Lübecker Nachrichten
.
«
"Пострадало 14 человек, но серьёзных травм ни у кого нет", - приводит издание слова представителя спасательных служб.
Издание уточняет, что пострадавшим была оказана помощь на парковке перед супермаркетом.
По информации Lübecker Nachrichten, люди услышали сильный треск и успели покинуть супермаркет до обрушения крыши. Также пожарные полагают, что под завалами людей нет.
Причины обрушения пока неясны, зданию супермаркета было около 20 лет.