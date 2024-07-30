Рейтинг@Mail.ru
Лидер чечено-ингушской общины в Омске получил семь лет колонии - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/sud-1962895828.html
Лидер чечено-ингушской общины в Омске получил семь лет колонии
Лидер чечено-ингушской общины в Омске получил семь лет колонии - РИА Новости, 30.07.2024
Лидер чечено-ингушской общины в Омске получил семь лет колонии
Куйбышевский районный суд Омска приговорил к 7 годам колонии лидера местной чечено-ингушской общины Альви Джабраилова по делу о вымогательстве 20 миллионов... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T12:43
2024-07-30T12:43
происшествия
омск
новосибирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
ОМСК, 30 июл - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Омска приговорил к 7 годам колонии лидера местной чечено-ингушской общины Альви Джабраилова по делу о вымогательстве 20 миллионов рублей у фермера, рассказали в пресс-службе областного УФСБ. По данным следствия, в августе 2022 года Джабраилов с подельниками вымогали 20 миллионов рублей у омского фермера. После его отказа они отправились в Новосибирскую область, где находятся его земли. Для конспирации они купили автомобили и камуфляжную одежду, а также дизельное топливо для поджога. Преступники хотели сжечь дорогостоящую технику, но не смогли ее обнаружить. Тогда они подожгли посевы, но пошел дождь и потушил огонь. До этого, как уточняет омская прокуратура, одна из осужденных (уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство в связи с досудебным соглашением о сотрудничестве) совместно с супругом похитила у своего работодателя – директора сельскохозяйственного предприятия - более 23 миллионов рублей, выделенных для приобретения паев из земель сельхозназначения. А после того, как фермер потребовал у нее отчет о расходовании денег, супруги попросили своих знакомых урегулировать конфликт. "Приговором Куйбышевского районного суда Омска зампредседателя чечено-ингушской общины и его сообщники признаны виновными в вымогательстве, совершенном организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере, и покушении на уничтожение имущества путем поджога. Лидер омской чеченской общины приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима, его сообщникам назначено наказание от 7 до 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - добавили в УФСБ.
https://ria.ru/20240730/sk-1962848038.html
https://ria.ru/20240130/prigovor-1924271894.html
омск
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск, новосибирская область
Происшествия, Омск, Новосибирская область
Лидер чечено-ингушской общины в Омске получил семь лет колонии

Лидер чечено-ингушской общины в Омске получил 7 лет колонии за вымогательство

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 30 июл - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Омска приговорил к 7 годам колонии лидера местной чечено-ингушской общины Альви Джабраилова по делу о вымогательстве 20 миллионов рублей у фермера, рассказали в пресс-службе областного УФСБ.
По данным следствия, в августе 2022 года Джабраилов с подельниками вымогали 20 миллионов рублей у омского фермера. После его отказа они отправились в Новосибирскую область, где находятся его земли. Для конспирации они купили автомобили и камуфляжную одежду, а также дизельное топливо для поджога. Преступники хотели сжечь дорогостоящую технику, но не смогли ее обнаружить. Тогда они подожгли посевы, но пошел дождь и потушил огонь.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
На Урале завели дела против восьми подростков, пытавшихся совершить теракты
09:20
До этого, как уточняет омская прокуратура, одна из осужденных (уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство в связи с досудебным соглашением о сотрудничестве) совместно с супругом похитила у своего работодателя – директора сельскохозяйственного предприятия - более 23 миллионов рублей, выделенных для приобретения паев из земель сельхозназначения. А после того, как фермер потребовал у нее отчет о расходовании денег, супруги попросили своих знакомых урегулировать конфликт.
"Приговором Куйбышевского районного суда Омска зампредседателя чечено-ингушской общины и его сообщники признаны виновными в вымогательстве, совершенном организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере, и покушении на уничтожение имущества путем поджога. Лидер омской чеченской общины приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима, его сообщникам назначено наказание от 7 до 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - добавили в УФСБ.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Суд вынес приговор жителю Омска, который разделся перед зданием УФСБ
30 января, 08:02
 
ПроисшествияОмскНовосибирская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала