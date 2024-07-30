https://ria.ru/20240730/sud-1962895828.html

Лидер чечено-ингушской общины в Омске получил семь лет колонии

Лидер чечено-ингушской общины в Омске получил семь лет колонии - РИА Новости, 30.07.2024

Лидер чечено-ингушской общины в Омске получил семь лет колонии

Куйбышевский районный суд Омска приговорил к 7 годам колонии лидера местной чечено-ингушской общины Альви Джабраилова по делу о вымогательстве 20 миллионов... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T12:43

2024-07-30T12:43

2024-07-30T12:43

происшествия

омск

новосибирская область

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ОМСК, 30 июл - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Омска приговорил к 7 годам колонии лидера местной чечено-ингушской общины Альви Джабраилова по делу о вымогательстве 20 миллионов рублей у фермера, рассказали в пресс-службе областного УФСБ. По данным следствия, в августе 2022 года Джабраилов с подельниками вымогали 20 миллионов рублей у омского фермера. После его отказа они отправились в Новосибирскую область, где находятся его земли. Для конспирации они купили автомобили и камуфляжную одежду, а также дизельное топливо для поджога. Преступники хотели сжечь дорогостоящую технику, но не смогли ее обнаружить. Тогда они подожгли посевы, но пошел дождь и потушил огонь. До этого, как уточняет омская прокуратура, одна из осужденных (уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство в связи с досудебным соглашением о сотрудничестве) совместно с супругом похитила у своего работодателя – директора сельскохозяйственного предприятия - более 23 миллионов рублей, выделенных для приобретения паев из земель сельхозназначения. А после того, как фермер потребовал у нее отчет о расходовании денег, супруги попросили своих знакомых урегулировать конфликт. "Приговором Куйбышевского районного суда Омска зампредседателя чечено-ингушской общины и его сообщники признаны виновными в вымогательстве, совершенном организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере, и покушении на уничтожение имущества путем поджога. Лидер омской чеченской общины приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима, его сообщникам назначено наказание от 7 до 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - добавили в УФСБ.

https://ria.ru/20240730/sk-1962848038.html

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омск

новосибирская область

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происшествия, омск, новосибирская область