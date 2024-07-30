https://ria.ru/20240730/stroitelstvo-1962928149.html

В ЗелАО начался основной этап строительства второй очереди "Алабушево"

В ЗелАО начался основной этап строительства второй очереди "Алабушево" - РИА Новости, 30.07.2024

В ЗелАО начался основной этап строительства второй очереди "Алабушево"

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" приступили к основному этапу строительно-монтажных работ по возведению 2-й очереди технопарка... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T14:18

2024-07-30T14:18

2024-07-30T14:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

мосгосстройнадзор

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" приступили к основному этапу строительно-монтажных работ по возведению 2-й очереди технопарка "Алабушево" в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), заявил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Он уточнил, что в 2026 году планируется ввести данный объект в эксплуатацию.Мэр столицы Сергей Собянин ранее одобрил строительство делового и многофункционального комплексов в Западном округе по этой же программе."В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным, на территории ОЭЗ "Технополис Москва" продолжается строительство промышленного технопарка "Алабушево". Там будет создана полноценная инфраструктура для компаний, занимающихся внедрением новых технологий и наукоемким производством", – отметил Ликсутов, слова которого привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).По его словам, закончить строительство 2-й очереди планируется в 2026 году. Суммарно в результате реализации проекта в этом округе появится порядка 2,5 тысяч новых рабочих мест.Отмечается, что первую очередь технопарка ввели в эксплуатацию в I квартале текущего года. На сегодняшний день все три корпуса полностью забронированы под размещение высокотехнологичных производств."В трех производственных корпусах первой очереди локализуются производители медицинских изделий, металлургической продукции, комплектующих для нефтяной и газовой промышленности. Планируется, что трудоустроиться туда смогут свыше 1,2 тысячи человек", — сказал министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.По его словам, всего в рамках программы стимулирования создания МПТ в городе появится 18 промобъектов. В общей сложности на производствах будет создано более 16,4 тыс. новых рабочих мест.Вторая очередь технопарка "Алабушево" состоит из двух производственных корпусов и административно-бытового здания. Общая площадь сооружений составит порядка 50 тысяч "квадратов". В производственных зданиях предусмотрена одноэтажная часть, в ней разместится технологическое оборудование. Также там будет трехэтажный офисный блок, где смогут расположиться конструкторские бюро и отделы проектирования компаний-арендаторов.В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков заявил, что в конце марта 2024 года ведомство оформило разрешительную документацию на возведение трех зданий второй очереди. После было получено от застройщика извещение о старте строительно-монтажных работ. Затем инспекторы составили программу проверок. На сегодняшний день на объекте продолжаются земляные работы. Закончить нулевой цикл планируется до конца 2024 года.Как отметили в компании Capital Group, на строительной площадке второй очереди завершились подготовительные работы и начался процесс заливки фундаментов новых корпусов технопарка. Строительство ведется согласно утвержденному графику. По словам директора по правовым вопросам, члена правления Capital Group Владимира Галактионова, технопарк "Алабушево" стал совместным проектом ОЭЗ "Технополис Москва" и Capital Group. Строящиеся площади уже вызывают большой интерес, уже ведутся переговоры с потенциальными арендаторами.За 4 года реализации программа стимулирования создания МПТ охватила практически все районы Москвы. Власти столицы заключили свыше ста соглашений с инвесторами, в рамках которых предполагается строительство более 5 млн кв. м коммерческой недвижимости. Среди них – промпредприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры, а также спорта. Совокупно в развитие Москвы и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 1,8 трлн руб., что позволит создать более 258 тыс. рабочих мест практически во всех отраслях экономики.

https://ria.ru/20240726/rabota-1962175794.html

https://ria.ru/20240728/zayavki-1962425292.html

https://ria.ru/20240726/moskva-1962086884.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, мосгосстройнадзор