https://ria.ru/20240730/starsheklassniki-1962992342.html

Школьники из РФ примут участие в Международной олимпиаде по ИИ в Болгарии

Школьники из РФ примут участие в Международной олимпиаде по ИИ в Болгарии - РИА Новости, 30.07.2024

Школьники из РФ примут участие в Международной олимпиаде по ИИ в Болгарии

Российские старшеклассники будут участвовать в первой Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) в Болгарии, их подготовкой займутся... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T18:17

2024-07-30T18:17

2024-07-30T19:07

болгария

россия

лондон

центральный университет (цу)

российская экономическая школа

московский физико-технический институт

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские старшеклассники будут участвовать в первой Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) в Болгарии, их подготовкой займутся преподаватели Центрального университета (ЦУ) и другие эксперты отрасли, сообщается на сайте вуза. Мероприятие пройдет в Болгарии с 9 по 15 августа 2024 года. Также российскую сборную будут готовить приглашенные специалисты из AI Masters, Deep Learning School и международных компаний. Подготовка команды осуществляется на базе ЦУ. Участники проходят курс по классическому машинному обучению и ряд отдельных занятий по темам для подготовки к олимпиаде: градиентный бустинг, занятия по библиотекам (sklearn, pytorch), курс по глубокому обучению (нейросетям) и другие. Тренируют сборную преподаватели ЦУ, российские эксперты в области искусственного интеллекта. Это руководитель направления "Искусственный интеллект", Data Scientist №1 в мире по версии платформы Kaggle (2012) и лучший преподаватель России в области ИТ (2014), подготовивший уже сотню ML-специалистов Александр Дьяконов, доктор наук, получивший степень в Университете Карнеги — Меллона, профессор РЭШ, руководитель продукта в Центральном университете Иван Стельмах, а также индустриальный руководитель направления "Искусственный интеллект" в ЦУ, автор курсов по машинному обучению на Coursera, Karpov.Courses и в Harbour.Space, Fullstack ML Engineer Александр Гущин. Еще команду обучают получившая докторскую степень в Университете королевы Марии в Лондоне, руководитель Deep Learning School, преподаватель ML-курсов в МГУ, МФТИ, ШАД Татьяна Гайнцева, а также выпускник PhD-программы "Сколтеха" в коллаборации с Оксфордским университетом и многократный призер ML-соревнований Дмитрий Ульянов. "Участие в Олимпиаде — это очередная возможность задать высокую планку и продемонстрировать мировому сообществу тот уровень знаний, талантов и сплоченности, которым обладает молодежь нашей страны", - отметил ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич, его слова приводит пресс-служба. В состав российской сборной вошли учащиеся и выпускники московской школы "Летово", победители и призеры различных олимпиад, конкурсов и конференций. Никита Курлаев — выпускник с особым дипломом Magna Cum Laude за отличную учебу и достижения сразу в нескольких направлениях, призер Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по информатике 2024, призер ВсОШ по технологии 2023 по профилю "Информационная безопасность", победитель осеннего Турнира городов 2024, победитель и призер разных перечневых олимпиад по информатике. Андрей Грицаев — также выпускник "Летово" с дипломом Cum Laude за отличную успеваемость и особые достижения в своем направлении, победитель Московской олимпиады школьников 2024 по информатике среди 10—11 классов, победитель Турнира городов по математике в 2022 и 2024 годах, участник Всероссийской и призер Московской командной олимпиады школьников 2024 по программированию (ВКОШП и МКОШП), призер регионального этапа ВсОШ по информатике 2024. Он сдал международный экзамен для абитуриентов на 1560 баллов из 1600. Андрей Громыко — учащийся 10 класса, победитель ВсОШ по экономике 2022 и 2023 годов, участник ВсОШ по информатике 2024 года, победитель ВКОШП по информатике 2024. Анастасия Гайнуллина — десятиклассница, победительница Всероссийской научно-практической конференции "Старт в инновации" 2024, двухкратный призер ВсОШ по английскому языку в 2023 и 2024 годах, победитель Балтийского научно-инженерного конкурса 2024. В Олимпиаде примут участие талантливые школьники из 34 стран, включая Китай, Японию, Канаду, Швецию, Нидерланды, США и другие. Команды будут соревноваться в создании, использовании и совершенствовании технологий искусственного интеллекта. Состязание будет состоять из двух этапов — научного и практического. В первом раунде важно показать эффективность процесса решения конкретной задачи, а во втором участникам предстоит разработать и провести эксперименты в области ИИ.

https://ria.ru/20240205/neyroset-1925392894.html

https://ria.ru/20240104/issledovanie-1919678236.html

https://ria.ru/20240723/laboratoriya-1961387685.html

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Алёна Пава

болгария, россия, лондон, центральный университет (цу), российская экономическая школа, московский физико-технический институт