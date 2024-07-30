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США нацелены на последовательные поставки Украине оружия, заявил эксперт - РИА Новости, 30.07.2024
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12:12 30.07.2024 (обновлено: 12:29 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/ssha-1962880954.html
США нацелены на последовательные поставки Украине оружия, заявил эксперт
США нацелены на последовательные поставки Украине оружия, заявил эксперт - РИА Новости, 30.07.2024
США нацелены на последовательные поставки Украине оружия, заявил эксперт
Вашингтон нацелен на последовательные поставки Киеву новых вооружений, необходимых для сопротивления на фоне усиливающегося давления российских войск, рассказал РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T12:12
2024-07-30T12:29
киев
вашингтон (штат)
украина
игорь коротченко
джон кирби
цамто
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Вашингтон нацелен на последовательные поставки Киеву новых вооружений, необходимых для сопротивления на фоне усиливающегося давления российских войск, рассказал РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. Ранее Пентагон объявил о выделении Киеву военной помощи на 1,5 миллиарда долларов из фонда поддержки Украины. Кроме того, представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что помощь на ещё 200 миллионов будет выделена в рамках президентских полномочий. "Я думаю, что здесь влияет не ситуация, а последовательная политика нынешней президентской администрации Байдена по поддержке Киева в его боевых действиях против России", - сказал Коротченко. По его словам, политическое руководство США ставит задачу по-прежнему поставлять Киеву наиболее актуальные для ВСУ виды вооружения. Директор ЦАМТО отметил, что в их число входят системы и комплексы ПВО, зенитные управляемые ракеты к ним, а также переносные ЗРК. Кроме того, будут поставляться боеприпасы, беспилотники, вся номенклатура современных средств поражения, системы связи и мониторинга, аппаратура электронной разведки, бронетанковая техника и бронированные машины. "Да, может пакеты и не очень велики, но важно понимать, что это последовательная политика по донорству, нацеленная на то, чтобы режим Зеленского продолжал вооружённое сопротивление невзирая на то, что Россия усиливает давление по всей линии боевого соприкосновения", - добавил Коротченко. Он подчеркнул, что политика США по поддержке киевского режима будет неизменной как минимум до конца года. Кроме того, он не исключил, что объёмы военной поддержки Украины со стороны Вашингтона, а может и европейских государств, будут и вовсе нарастать. Именно из этого нужно исходить в России при планировании дальнейших действий и стратегии, обратил внимание директор ЦАМТО.
https://ria.ru/20240111/pentagon-1920787486.html
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киев, вашингтон (штат), украина, игорь коротченко, джон кирби, цамто, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Киев, Вашингтон (штат), Украина, Игорь Коротченко, Джон Кирби, ЦАМТО, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
США нацелены на последовательные поставки Украине оружия, заявил эксперт

Коротченко: военные поставки Киеву из США невелики, но последовательны

© Фото из личного архива Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко
Военный эксперт, главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото из личного архива
Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Вашингтон нацелен на последовательные поставки Киеву новых вооружений, необходимых для сопротивления на фоне усиливающегося давления российских войск, рассказал РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Ранее Пентагон объявил о выделении Киеву военной помощи на 1,5 миллиарда долларов из фонда поддержки Украины. Кроме того, представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что помощь на ещё 200 миллионов будет выделена в рамках президентских полномочий.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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"Я думаю, что здесь влияет не ситуация, а последовательная политика нынешней президентской администрации Байдена по поддержке Киева в его боевых действиях против России", - сказал Коротченко.
По его словам, политическое руководство США ставит задачу по-прежнему поставлять Киеву наиболее актуальные для ВСУ виды вооружения. Директор ЦАМТО отметил, что в их число входят системы и комплексы ПВО, зенитные управляемые ракеты к ним, а также переносные ЗРК. Кроме того, будут поставляться боеприпасы, беспилотники, вся номенклатура современных средств поражения, системы связи и мониторинга, аппаратура электронной разведки, бронетанковая техника и бронированные машины.
"Да, может пакеты и не очень велики, но важно понимать, что это последовательная политика по донорству, нацеленная на то, чтобы режим Зеленского продолжал вооружённое сопротивление невзирая на то, что Россия усиливает давление по всей линии боевого соприкосновения", - добавил Коротченко.
Он подчеркнул, что политика США по поддержке киевского режима будет неизменной как минимум до конца года. Кроме того, он не исключил, что объёмы военной поддержки Украины со стороны Вашингтона, а может и европейских государств, будут и вовсе нарастать. Именно из этого нужно исходить в России при планировании дальнейших действий и стратегии, обратил внимание директор ЦАМТО.
Погрузка военной помощи для Украины в США - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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КиевВашингтон (штат)УкраинаИгорь КоротченкоДжон КирбиЦАМТОМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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