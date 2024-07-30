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Эксперты оценили идею Байдена о реформе Верховного суда

Эксперты оценили идею Байдена о реформе Верховного суда - РИА Новости, 30.07.2024

Эксперты оценили идею Байдена о реформе Верховного суда

Инициатива президента США Джо Байдена о реформе Верховного суда является предвыборным ходом и не будет иметь каких-либо реальных последствий, считают опрошенные РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T03:56

2024-07-30T03:56

2024-07-30T03:56

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Инициатива президента США Джо Байдена о реформе Верховного суда является предвыборным ходом и не будет иметь каких-либо реальных последствий, считают опрошенные РИА Новости американские эксперты. Байден в статье для Washington Post предложил реформировать Верховный суд США и лишить президентов неприкосновенности. Он выступил за ротацию в высшей инстанции, выдвинув идею о том, чтобы президенты раз в два года заменяли одного из девяти судей, а их срок ограничивался 18 годами (на данный момент они назначаются пожизненно). Байден также предложил единый этический кодекс для Верховного суда. “Это просто кусок мяса, которым Байден размахивает с тем, чтобы успокоить демократов на этом предвыборном этапе, и он прекрасно это понимает, эти так называемые реформы в нынешний политических условиях никуда не приведут”, - заявил РИА Новости профессор международного права в университете штата Иллинойс, член коллегии адвокатов Верховного суда США Фрэнсис Бойл. Историк конституции США Дэн Лазар в свою очередь считает опубликованные Байденом идеи “чистейшей бессмыслицей” и “дымовой завесой”. Он указал, что по меньшей мере две из трех предложенных Байденом инициатив - отмена президентского иммунитета и ограничение срока работы судей - требуют внесения поправок в конституцию. Третья, введение этического кодекса, скорее всего также будет невозможна без конституционной поправки, поскольку сами судьи будут противиться введению любых ограничений своей работы администрацией, резонно считая это нарушением принципа разделения властей. “Поскольку единственная возможность обойти недружественный Верховный суд - введение поправок в конституцию, конгресс и штаты должны будут прибегнуть этой мере, но менять конституцию - это не просто трудно, это просто невозможно”, - считает Лазар. Он напомнил, что Америка не видела поправок в конституцию с 1971 года и, "учитывая гиперполяризованную атмосферу в Вашингтоне сейчас, маловероятно, что это произойдет в предстоящие полвека”. В 1992 году конгресс США ратифицировал 27-ю поправку к конституции США, но фактически она была сформулирована еще в 1791 году. Как отметил Бойл, если бы сам Байден, его администрация или в целом демократы были серьезно настроены провести реформу Верховного суда, они бы инициировали кампанию по увеличению числа членов суда с тем, чтобы преодолеть большинство консервативных судей, ставленников президентов-республиканцев. Сейчас Верховный суд состоит из девяти судей, шесть из них - представители консервативных взглядов. Эксперт напомнил, что к подобной практике, хотя и безуспешно, в 1930-х годах прибегал президент Франклин Рузвельт. “Но Байден? (Вице-президент Камала) Харрис и сегодняшние демократы - вовсе не Рузвельт”, - отметил собеседник агентства. Лазар считает, что Верховный суд - еще один институт в Вашингтоне, который "сломан настолько, что его невозможно починить и точно невозможно сделать это в нынешних условиях”. По его словам, президент США должен знать, что "можно дурачить некоторых людей некоторое время, но нельзя надувать всех людей и всегда", особенно по вопросу, который имеет такую важность. На предложение реформы Верховного суда Байдена побудило его решение о частичной неприкосновенности Дональда Трампа и отмена некоторых прецедентов, в частности о праве женщин на аборты. Байден заявил, что без одобрения его инициатив штурм Капитолия может повториться, и "это только начало". Инициатива вызвала резкую реакцию спикера палаты представителей конгресса США Майка Джонсона, назвавшего их "радикальными", нарушающими баланс сил и подрывающими верховенство закона. Он также добавил, что "опасный гамбит" президента США окажется мертв по прибытии в палату представителей. Как в свою очередь написал портал Axios со ссылкой на источники, ни администрация, ни сам Байден не обсуждали с главой юридического комитета сената США демократом Диком Дурбином и другими однопартийцами, занимающими ключевые должности на Капитолии, предложения о реформе Верховного суда страны.

https://ria.ru/20240726/smuta-1962042974.html

https://ria.ru/20240724/vybory-1961519940.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

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в мире, сша, иллинойс, джо байден, франклин рузвельт, дональд трамп, выборы президента сша — 2024