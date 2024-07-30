Посол России в США раскритиковал выделение новой помощи Украине
Посол Антонов призвал США сосредоточиться на решении внутренних проблем
© Фото : пресс-служба Посольства России в СШАПосол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. США следует заняться решением внутренних социально-экономических проблем и растущим госдолгом страны вместо выделения очередной помощи Украине, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Вашингтон продолжает сжигать колоссальные средства в топке украинского конфликта. Причем делает это в условиях рекордного уровня американского госдолга, который, как было объявлено сегодня, впервые превысил 35 триллионов долларов", - заявил Антонов журналистам, отметив, что можно только вообразить, какую бы пользу принесли данные средства, если бы они были "направлены на борьбу с множеством социально-экономических проблем в самих Соединенных Штатах".
Продолжая предоставлять помощь Украине, США лишь затягивают конфликт, что ведет к росту числа жертв, добавил дипломат.
В понедельник Пентагон сообщил, что США выделяют Киеву военную помощь на 1,5 миллиарда долларов из фонда поддержки Украины. Кроме того, Киев получит оружие еще на 200 миллионов долларов в рамках президентских полномочий. Таким образом, согласно данным Пентагона, общий объем военной поддержки Украины со стороны США за время президентства Джо Байдена превысил 56,1 миллиарда долларов.
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