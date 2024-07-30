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Посол России в США раскритиковал выделение новой помощи Украине - РИА Новости, 30.07.2024
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03:35 30.07.2024 (обновлено: 03:55 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/ssha-1962824439.html
Посол России в США раскритиковал выделение новой помощи Украине
Посол России в США раскритиковал выделение новой помощи Украине - РИА Новости, 30.07.2024
Посол России в США раскритиковал выделение новой помощи Украине
США следует заняться решением внутренних социально-экономических проблем и растущим госдолгом страны вместо выделения очередной помощи Украине, заявил посол РФ... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T03:35
2024-07-30T03:55
россия
украина
сша
в мире
анатолий антонов
джо байден
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. США следует заняться решением внутренних социально-экономических проблем и растущим госдолгом страны вместо выделения очередной помощи Украине, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Вашингтон продолжает сжигать колоссальные средства в топке украинского конфликта. Причем делает это в условиях рекордного уровня американского госдолга, который, как было объявлено сегодня, впервые превысил 35 триллионов долларов", - заявил Антонов журналистам, отметив, что можно только вообразить, какую бы пользу принесли данные средства, если бы они были "направлены на борьбу с множеством социально-экономических проблем в самих Соединенных Штатах".Продолжая предоставлять помощь Украине, США лишь затягивают конфликт, что ведет к росту числа жертв, добавил дипломат.В понедельник Пентагон сообщил, что США выделяют Киеву военную помощь на 1,5 миллиарда долларов из фонда поддержки Украины. Кроме того, Киев получит оружие еще на 200 миллионов долларов в рамках президентских полномочий. Таким образом, согласно данным Пентагона, общий объем военной поддержки Украины со стороны США за время президентства Джо Байдена превысил 56,1 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240726/smuta-1962042974.html
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россия, украина, сша, в мире, анатолий антонов, джо байден, министерство обороны сша
Россия, Украина, США, В мире, Анатолий Антонов, Джо Байден, Министерство обороны США
Посол России в США раскритиковал выделение новой помощи Украине

Посол Антонов призвал США сосредоточиться на решении внутренних проблем

© Фото : пресс-служба Посольства России в СШАПосол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. США следует заняться решением внутренних социально-экономических проблем и растущим госдолгом страны вместо выделения очередной помощи Украине, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Вашингтон продолжает сжигать колоссальные средства в топке украинского конфликта. Причем делает это в условиях рекордного уровня американского госдолга, который, как было объявлено сегодня, впервые превысил 35 триллионов долларов", - заявил Антонов журналистам, отметив, что можно только вообразить, какую бы пользу принесли данные средства, если бы они были "направлены на борьбу с множеством социально-экономических проблем в самих Соединенных Штатах".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Несостоявшийся путч и живой труп: смута в США грозит всему миру
26 июля, 08:00
Продолжая предоставлять помощь Украине, США лишь затягивают конфликт, что ведет к росту числа жертв, добавил дипломат.
В понедельник Пентагон сообщил, что США выделяют Киеву военную помощь на 1,5 миллиарда долларов из фонда поддержки Украины. Кроме того, Киев получит оружие еще на 200 миллионов долларов в рамках президентских полномочий. Таким образом, согласно данным Пентагона, общий объем военной поддержки Украины со стороны США за время президентства Джо Байдена превысил 56,1 миллиарда долларов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Украину бросят под поезд ради Израиля и чернозема
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РоссияУкраинаСШАВ миреАнатолий АнтоновДжо БайденМинистерство обороны США
 
 
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