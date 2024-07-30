https://ria.ru/20240730/ssha-1962816811.html

В США заявили, что оборонный комплекс не отвечает потребностям страны

В США заявили, что оборонный комплекс не отвечает потребностям страны - РИА Новости, 30.07.2024

В США заявили, что оборонный комплекс не отвечает потребностям страны

Военно-промышленный комплекс США не отвечает потребностями как самих Соединенных Штатов, так и их союзников, следует из доклада комиссии по национальной... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T01:06

2024-07-30T01:06

2024-07-30T05:48

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Военно-промышленный комплекс США не отвечает потребностями как самих Соединенных Штатов, так и их союзников, следует из доклада комиссии по национальной оборонной стратегии, уполномоченной американскими конгрессменами для анализа и рекомендаций в области обороны страны. "Комиссия обнаружила, что оборонно-промышленная база США не в состоянии отвечать требованиям по оборудованию, технологиям и боеприпасам Соединенных Штатов, союзников и партнеров", - говорится в документе комиссии, опубликованном аналитическим центром RAND*. Подчеркивается, что затяжной конфликт, в особенности с несколькими театрами боевых действий, потребует значительно больших мощностей для производства, поддержки и замещения вооружений. Для этого необходимы увеличенные инвестиции и дополнительные производственные ресурсы. "Соединенные Штаты должны координироваться и сотрудничать со своими союзниками взаимовыгодными способами для увеличения промышленных мощностей, особенно с учетом того, что промышленная база США не в состоянии производить все необходимое", - добавили в комиссии.* Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

https://ria.ru/20240730/ssha-1962816223.html

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