https://ria.ru/20240730/ssha-1962815565.html

Расходы на оборону обеспечили рост ВВП США, заявили в минфине страны

Расходы на оборону обеспечили рост ВВП США, заявили в минфине страны - РИА Новости, 30.07.2024

Расходы на оборону обеспечили рост ВВП США, заявили в минфине страны

Расходы американского правительства на национальную оборону обеспечили рост ВВП страны ускоренными темпами, говорится в докладе министерства финансов США. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T00:42

2024-07-30T00:42

2024-07-30T00:42

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Расходы американского правительства на национальную оборону обеспечили рост ВВП страны ускоренными темпами, говорится в докладе министерства финансов США. "Реальный рост ВВП ускорился до 2,8% во втором квартале 2024 года по сравнению с ростом на 1,4% в первом квартале. Ускоренный рост стал результатом увеличения частного потребления и инвестиций бизнеса, более активного наращивания частных запасов и увеличения государственных расходов, особенно инвестиций в национальную оборону", - указано в документе. Там подчеркивается, что именно "внутренние силы" продолжают формировать основу эффективности американской экономики. В минфине также отметили, что конфликты на Украине и на Ближнем Востоке создают для США дополнительную неопределенность в среднесрочном периоде из-за рисков нарушения цепочек поставок. "На сегодняшний день серьезных последствий для экономики США не наблюдалось, но эти риски по-прежнему требуют мониторинга", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240730/ssha-1962815409.html

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