https://ria.ru/20240730/spetsoperatsiya-1962949377.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.07.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.07.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T16:50

2024-07-30T16:50

2024-07-30T16:54

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы украины

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииКарта спецоперацииРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 30 июля 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения освободили поселок Ленинское в Донецкой Народной Республике, а также отбили 14 контратак ВСУ на Харьковском, Донецком и Авдеевском направлениях. Поражены десять складов боеприпасов, 137 районов скопления живой силы и техники противника. Средства ПВО сбили 45 беспилотников, управляемую ракету ЗРК Patriot и семь снарядов РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 631 самолет, 278 вертолетов, 28692 беспилотника, 556 зенитных ракетных комплексов, 1393 реактивные системы залпового огня, 16725 танков и других бронемашин, 12567 орудий полевой артиллерии и 24201 единицу автомобильной техники.

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