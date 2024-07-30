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Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
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16:50 30.07.2024 (обновлено: 16:54 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/spetsoperatsiya-1962949377.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.07.2024
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.07.2024
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T16:50
2024-07-30T16:54
инфографика
спецоперация
россия
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииКарта спецоперацииРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 30 июля 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения освободили поселок Ленинское в Донецкой Народной Республике, а также отбили 14 контратак ВСУ на Харьковском, Донецком и Авдеевском направлениях. Поражены десять складов боеприпасов, 137 районов скопления живой силы и техники противника. Средства ПВО сбили 45 беспилотников, управляемую ракету ЗРК Patriot и семь снарядов РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 631 самолет, 278 вертолетов, 28692 беспилотника, 556 зенитных ракетных комплексов, 1393 реактивные системы залпового огня, 16725 танков и других бронемашин, 12567 орудий полевой артиллерии и 24201 единицу автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
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РИА Новости
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спецоперация, россия, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, инфографика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
Инфографика

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.07.2024

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Карта спецоперации

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.07.2024Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.07.2024

Карта спецоперации

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны и администраций новых регионов на 30 июля 2024 года

За минувшие сутки российские подразделения освободили поселок Ленинское в Донецкой Народной Республике, а также отбили 14 контратак ВСУ на Харьковском, Донецком и Авдеевском направлениях. Поражены десять складов боеприпасов, 137 районов скопления живой силы и техники противника. Средства ПВО сбили 45 беспилотников, управляемую ракету ЗРК Patriot и семь снарядов РСЗО HIMARS.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 631 самолет, 278 вертолетов, 28692 беспилотника, 556 зенитных ракетных комплексов, 1393 реактивные системы залпового огня, 16725 танков и других бронемашин, 12567 орудий полевой артиллерии и 24201 единицу автомобильной техники.
 
ИнфографикаСпецоперацияРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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