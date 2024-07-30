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В Туве спасли мужчину, провалившегося в пятиметровую яму

В Туве спасли мужчину, провалившегося в пятиметровую яму - РИА Новости, 30.07.2024

В Туве спасли мужчину, провалившегося в пятиметровую яму

Спасатели вытащили мужчину, угодившего ночью в пятиметровую яму под септик в тувинском Кызыле, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T00:21

2024-07-30T00:21

2024-07-30T11:03

происшествия

кызыл

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Спасатели вытащили мужчину, угодившего ночью в пятиметровую яму под септик в тувинском Кызыле, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Туве мужчину вытащили из пятиметровой ямы. В Кызыле 46-летний мужчина ночью шел домой и провалился в яму под септик. Самостоятельно выбраться он не мог, мобильного телефона у пострадавшего не было. Только днем <...> его крики услышали прохожие", — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что специалисты передали мужчину врачам.

https://ria.ru/20240716/koshka-1960032762.html

кызыл

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2024

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Спасение мужчины, угодившего ночью в 5-метровую яму под септик в тувинском Кызыле Спасатели вытащили мужчину, угодившего ночью в 5-метровую яму под септик в тувинском Кызыле. 2024-07-30T00:21 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кызыл, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)