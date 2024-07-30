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В Туве спасли мужчину, провалившегося в пятиметровую яму - РИА Новости, 30.07.2024
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00:21 30.07.2024 (обновлено: 11:03 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/spasenie-1962814772.html
В Туве спасли мужчину, провалившегося в пятиметровую яму
В Туве спасли мужчину, провалившегося в пятиметровую яму - РИА Новости, 30.07.2024
В Туве спасли мужчину, провалившегося в пятиметровую яму
Спасатели вытащили мужчину, угодившего ночью в пятиметровую яму под септик в тувинском Кызыле, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 30.07.2024
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происшествия
кызыл
россия
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Спасатели вытащили мужчину, угодившего ночью в пятиметровую яму под септик в тувинском Кызыле, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Туве мужчину вытащили из пятиметровой ямы. В Кызыле 46-летний мужчина ночью шел домой и провалился в яму под септик. Самостоятельно выбраться он не мог, мобильного телефона у пострадавшего не было. Только днем &lt;...&gt; его крики услышали прохожие", — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что специалисты передали мужчину врачам.
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Спасение мужчины, угодившего ночью в 5-метровую яму под септик в тувинском Кызыле
Спасатели вытащили мужчину, угодившего ночью в 5-метровую яму под септик в тувинском Кызыле.
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происшествия, кызыл, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кызыл, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Туве спасли мужчину, провалившегося в пятиметровую яму

МЧС: в Туве спасатели вытащили мужчину, угодившего в пятиметровую яму под септик

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Спасатели вытащили мужчину, угодившего ночью в пятиметровую яму под септик в тувинском Кызыле, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"В Туве мужчину вытащили из пятиметровой ямы. В Кызыле 46-летний мужчина ночью шел домой и провалился в яму под септик. Самостоятельно выбраться он не мог, мобильного телефона у пострадавшего не было. Только днем <...> его крики услышали прохожие", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что специалисты передали мужчину врачам.
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ПроисшествияКызылРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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