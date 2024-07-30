https://ria.ru/20240730/spasenie-1962814772.html
В Туве спасли мужчину, провалившегося в пятиметровую яму
В Туве спасли мужчину, провалившегося в пятиметровую яму - РИА Новости, 30.07.2024
В Туве спасли мужчину, провалившегося в пятиметровую яму
Спасатели вытащили мужчину, угодившего ночью в пятиметровую яму под септик в тувинском Кызыле, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T00:21
2024-07-30T00:21
2024-07-30T11:03
происшествия
кызыл
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962844062_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_61b4003dd13fffae2f62d75cbefdaca2.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Спасатели вытащили мужчину, угодившего ночью в пятиметровую яму под септик в тувинском Кызыле, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Туве мужчину вытащили из пятиметровой ямы. В Кызыле 46-летний мужчина ночью шел домой и провалился в яму под септик. Самостоятельно выбраться он не мог, мобильного телефона у пострадавшего не было. Только днем <...> его крики услышали прохожие", — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что специалисты передали мужчину врачам.
https://ria.ru/20240716/koshka-1960032762.html
кызыл
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962844062_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_09045b89c0e4bd93698550d20f29b178.jpg
Спасение мужчины, угодившего ночью в 5-метровую яму под септик в тувинском Кызыле
Спасатели вытащили мужчину, угодившего ночью в 5-метровую яму под септик в тувинском Кызыле.
2024-07-30T00:21
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кызыл, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кызыл, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Туве спасли мужчину, провалившегося в пятиметровую яму
МЧС: в Туве спасатели вытащили мужчину, угодившего в пятиметровую яму под септик