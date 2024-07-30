https://ria.ru/20240730/soldat-1962936539.html
Польский солдат умер во время утренней зарядки
Польский солдат умер во время утренней зарядки - РИА Новости, 30.07.2024
Польский солдат умер во время утренней зарядки
Польский солдат скончался во время утренней зарядки, сообщает генеральное командование родов вооруженных сил страны. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T14:50
2024-07-30T14:50
2024-07-30T15:02
в мире
польша
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ВАРШАВА, 30 июл - РИА Новости. Польский солдат скончался во время утренней зарядки, сообщает генеральное командование родов вооруженных сил страны. "С горечью сообщаем, что во время утренней физической разминки потерял сознание и умер один из наших братьев - солдат 1-й ракетной бригады, капрал Адам Депта", - говорится в сообщении Командования. Военные отметили, что несмотря на немедленно предпринятые реанимационные мероприятия, спасти жизнь солдата не удалось. Капралу было 35 лет.
https://ria.ru/20240327/general-1936060937.html
польша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша
Польский солдат умер во время утренней зарядки
Польский солдат во время утренней физической разминки потерял сознание и умер