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Польский солдат умер во время утренней зарядки - РИА Новости, 30.07.2024
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14:50 30.07.2024 (обновлено: 15:02 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/soldat-1962936539.html
Польский солдат умер во время утренней зарядки
Польский солдат умер во время утренней зарядки - РИА Новости, 30.07.2024
Польский солдат умер во время утренней зарядки
Польский солдат скончался во время утренней зарядки, сообщает генеральное командование родов вооруженных сил страны. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T14:50
2024-07-30T15:02
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ВАРШАВА, 30 июл - РИА Новости. Польский солдат скончался во время утренней зарядки, сообщает генеральное командование родов вооруженных сил страны. "С горечью сообщаем, что во время утренней физической разминки потерял сознание и умер один из наших братьев - солдат 1-й ракетной бригады, капрал Адам Депта", - говорится в сообщении Командования. Военные отметили, что несмотря на немедленно предпринятые реанимационные мероприятия, спасти жизнь солдата не удалось. Капралу было 35 лет.
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в мире, польша
В мире, Польша
Польский солдат умер во время утренней зарядки

Польский солдат во время утренней физической разминки потерял сознание и умер

© Фото : Генеральное командование родов ВС ПольшиКапрал Адам Депта
Капрал Адам Депта - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото : Генеральное командование родов ВС Польши
Капрал Адам Депта
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 30 июл - РИА Новости. Польский солдат скончался во время утренней зарядки, сообщает генеральное командование родов вооруженных сил страны.
«
"С горечью сообщаем, что во время утренней физической разминки потерял сознание и умер один из наших братьев - солдат 1-й ракетной бригады, капрал Адам Депта", - говорится в сообщении Командования.
Военные отметили, что несмотря на немедленно предпринятые реанимационные мероприятия, спасти жизнь солдата не удалось.
Капралу было 35 лет.
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