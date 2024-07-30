https://ria.ru/20240730/soldat-1962936539.html

Польский солдат умер во время утренней зарядки

Польский солдат умер во время утренней зарядки - РИА Новости, 30.07.2024

Польский солдат умер во время утренней зарядки

Польский солдат скончался во время утренней зарядки, сообщает генеральное командование родов вооруженных сил страны. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T14:50

2024-07-30T14:50

2024-07-30T15:02

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польша

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ВАРШАВА, 30 июл - РИА Новости. Польский солдат скончался во время утренней зарядки, сообщает генеральное командование родов вооруженных сил страны. "С горечью сообщаем, что во время утренней физической разминки потерял сознание и умер один из наших братьев - солдат 1-й ракетной бригады, капрал Адам Депта", - говорится в сообщении Командования. Военные отметили, что несмотря на немедленно предпринятые реанимационные мероприятия, спасти жизнь солдата не удалось. Капралу было 35 лет.

https://ria.ru/20240327/general-1936060937.html

польша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша