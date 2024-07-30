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Сийярто предположил, что остановку Украиной транзита нефти инициировала ЕК - РИА Новости, 30.07.2024
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18:59 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/siyyarto-1963001340.html
Сийярто предположил, что остановку Украиной транзита нефти инициировала ЕК
Сийярто предположил, что остановку Украиной транзита нефти инициировала ЕК - РИА Новости, 30.07.2024
Сийярто предположил, что остановку Украиной транзита нефти инициировала ЕК
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предположил, что идея шантажировать Венгрию и Словакию остановкой транзита нефти из... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T18:59
2024-07-30T18:59
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лукойл
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 30 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предположил, что идея шантажировать Венгрию и Словакию остановкой транзита нефти из РФ из-за их позиции по конфликту на Украине исходит не от Киева, а от Брюсселя. "Еврокомиссии и лично Урсуле фон дер Ляйен необходимо срочно признаться: это из Брюсселя потребовали от Киева запретить транзит нефти? А если нет, то почему больше чем за неделю Еврокомиссия ничего не предприняла?" - написал Сийярто в соцсети Facebook*. По его словам, причин бездействия Еврокомиссии может быть две: или "Европа настолько слаба, что не способна отстаивать базовые интересы двух стран-членов перед страной-кандидатом", или инициатором "шантажа против двух стран, придерживающихся мира и отвергающих поставки оружия", является не Киев, а Брюссель. Глава венгерского МИД ранее сообщал о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Минэкономики Словакии также подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве пояснили, что транзит был прекращен, поскольку компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. Венгрия и Словакия в понедельник запустили консультации Еврокомиссии с Украиной из-за остановки транзита нефти из России, если результата не будет, начнется юридический процесс в арбитражном суде, отмечал Сийярто. Глава венгерского МИД также заявлял, что остановка Украиной транзита нефти из РФ в страны Евросоюза нарушает соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, если решения ситуации не будет найдено, Евросоюз сможет не выполнять свою часть обязательств перед Киевом, например, по таможенным льготам. Сийярто ранее заявлял, что Венгрия "не торопится" замещать "Лукойл" другим поставщиком, потому что важно решить проблему принципиально, иначе Киев "завтра может сделать то же самое с другой компанией". Будапешт будет отдавать приоритет действующим контрактам и долгосрочной стратегии энергетической безопасности, подчеркивал глава венгерского МИД. На долю "Лукойла" приходится треть венгерского нефтяного импорта и 45% словацкого, поставки нефти других российских компаний пока продолжаются, отмечал он. Премьер Венгрии Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. После визита в КНР Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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украина, россия, венгрия, петер сийярто, лукойл, евросоюз, еврокомиссия
Украина, Россия, Венгрия, Петер Сийярто, ЛУКОЙЛ, Евросоюз, Еврокомиссия
Сийярто предположил, что остановку Украиной транзита нефти инициировала ЕК

Сийярто: ЕК шантажирует Венгрию и Словакию остановкой транзита нефти из России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 30 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предположил, что идея шантажировать Венгрию и Словакию остановкой транзита нефти из РФ из-за их позиции по конфликту на Украине исходит не от Киева, а от Брюсселя.
"Еврокомиссии и лично Урсуле фон дер Ляйен необходимо срочно признаться: это из Брюсселя потребовали от Киева запретить транзит нефти? А если нет, то почему больше чем за неделю Еврокомиссия ничего не предприняла?" - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
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По его словам, причин бездействия Еврокомиссии может быть две: или "Европа настолько слаба, что не способна отстаивать базовые интересы двух стран-членов перед страной-кандидатом", или инициатором "шантажа против двух стран, придерживающихся мира и отвергающих поставки оружия", является не Киев, а Брюссель.
Глава венгерского МИД ранее сообщал о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Минэкономики Словакии также подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве пояснили, что транзит был прекращен, поскольку компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список.
Венгрия и Словакия в понедельник запустили консультации Еврокомиссии с Украиной из-за остановки транзита нефти из России, если результата не будет, начнется юридический процесс в арбитражном суде, отмечал Сийярто. Глава венгерского МИД также заявлял, что остановка Украиной транзита нефти из РФ в страны Евросоюза нарушает соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, если решения ситуации не будет найдено, Евросоюз сможет не выполнять свою часть обязательств перед Киевом, например, по таможенным льготам.
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Сийярто ранее заявлял, что Венгрия "не торопится" замещать "Лукойл" другим поставщиком, потому что важно решить проблему принципиально, иначе Киев "завтра может сделать то же самое с другой компанией". Будапешт будет отдавать приоритет действующим контрактам и долгосрочной стратегии энергетической безопасности, подчеркивал глава венгерского МИД. На долю "Лукойла" приходится треть венгерского нефтяного импорта и 45% словацкого, поставки нефти других российских компаний пока продолжаются, отмечал он.
Премьер Венгрии Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
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После визита в КНР Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Словакия пригрозила Украине ответом на прекращение транзита нефти из России
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УкраинаРоссияВенгрияПетер СийяртоЛУКОЙЛЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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