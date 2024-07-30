https://ria.ru/20240730/simferopol-1963032257.html
В Симферополе эвакуируют посетителей торгового центра
В Симферополе эвакуируют посетителей торгового центра - РИА Новости, 30.07.2024
В Симферополе эвакуируют посетителей торгового центра
В торговом центре в Симферополе проводится эвакуация посетителей из-за задымления, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Крыму. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T21:14
2024-07-30T21:14
2024-07-30T21:14
происшествия
симферополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732587612_0:308:2730:1844_1920x0_80_0_0_5197379aa6846b9f757d6200a6d56ba2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. В торговом центре в Симферополе проводится эвакуация посетителей из-за задымления, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Крыму. Сообщение о задымлении в торговом центре "Лоцман" в Симферополе на улице Севастопольская поступило в 20:25 в центр управления в кризисных ситуациях. "К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения. Площадь возгорания уточняется. Информации о пострадавших не поступало" , - сообщили в МЧС. В ведомстве уточнили, что проводится эвакуация посетителей.
https://ria.ru/20240730/kerch-1962995231.html
симферополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732587612_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_fe93c4bc04f52f710f1de95388271a44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Симферополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Симферополе эвакуируют посетителей торгового центра
В торговом центре в Симферополе из-за задымления эвакуируют посетителей