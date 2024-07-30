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В Симферополе эвакуируют посетителей торгового центра - РИА Новости, 30.07.2024
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21:14 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/simferopol-1963032257.html
В Симферополе эвакуируют посетителей торгового центра
В Симферополе эвакуируют посетителей торгового центра - РИА Новости, 30.07.2024
В Симферополе эвакуируют посетителей торгового центра
В торговом центре в Симферополе проводится эвакуация посетителей из-за задымления, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Крыму. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T21:14
2024-07-30T21:14
происшествия
симферополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. В торговом центре в Симферополе проводится эвакуация посетителей из-за задымления, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Крыму. Сообщение о задымлении в торговом центре "Лоцман" в Симферополе на улице Севастопольская поступило в 20:25 в центр управления в кризисных ситуациях. "К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения. Площадь возгорания уточняется. Информации о пострадавших не поступало" , - сообщили в МЧС. В ведомстве уточнили, что проводится эвакуация посетителей.
https://ria.ru/20240730/kerch-1962995231.html
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происшествия, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Симферополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Симферополе эвакуируют посетителей торгового центра

В торговом центре в Симферополе из-за задымления эвакуируют посетителей

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкГород Симферополь
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. В торговом центре в Симферополе проводится эвакуация посетителей из-за задымления, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.
Сообщение о задымлении в торговом центре "Лоцман" в Симферополе на улице Севастопольская поступило в 20:25 в центр управления в кризисных ситуациях.
«
"К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения. Площадь возгорания уточняется. Информации о пострадавших не поступало" , - сообщили в МЧС.
В ведомстве уточнили, что проводится эвакуация посетителей.
Лампы - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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