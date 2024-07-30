https://ria.ru/20240730/simferopol-1963032257.html

В Симферополе эвакуируют посетителей торгового центра

В Симферополе эвакуируют посетителей торгового центра - РИА Новости, 30.07.2024

В Симферополе эвакуируют посетителей торгового центра

В торговом центре в Симферополе проводится эвакуация посетителей из-за задымления, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Крыму. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T21:14

2024-07-30T21:14

2024-07-30T21:14

происшествия

симферополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. В торговом центре в Симферополе проводится эвакуация посетителей из-за задымления, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Крыму. Сообщение о задымлении в торговом центре "Лоцман" в Симферополе на улице Севастопольская поступило в 20:25 в центр управления в кризисных ситуациях. "К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения. Площадь возгорания уточняется. Информации о пострадавших не поступало" , - сообщили в МЧС. В ведомстве уточнили, что проводится эвакуация посетителей.

https://ria.ru/20240730/kerch-1962995231.html

симферополь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)