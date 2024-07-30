https://ria.ru/20240730/shtandart-1962883949.html

Фрегат "Штандарт" планирует принять участие в фестивале в Нормандии

Фрегат "Штандарт" планирует принять участие в фестивале в Нормандии - РИА Новости, 30.07.2024

Фрегат "Штандарт" планирует принять участие в фестивале в Нормандии

Российский фрегат "Штандарт" намерен принять участие в морском фестивале в городе Гранвиль в регионе Нормандия на севере Франции в августе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T12:18

2024-07-30T12:18

2024-07-30T12:27

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ПАРИЖ, 30 июл - РИА Новости. Российский фрегат "Штандарт" намерен принять участие в морском фестивале в городе Гранвиль в регионе Нормандия на севере Франции в августе, сообщил РИА Новости капитан корабля Владимир Мартусь. "Мы идем на фестиваль под названием "Рабочие паруса" (Voiles de travail) в городе Гранвиль, который пройдет с 21 по 25 августа", - сообщил капитан. Город расположен в департаменте Манш, и команда судна надеется, что препятствий для захода в порт там не будет. "Вопрос применения европейских санкций находится в ведении префекта: либо он применяет эти санкции, либо относится к кораблю с пониманием. Посмотрим, элемент лотереи остаётся", - сказал собеседник агентства. По словам капитана, корабль уже не раз был почетным гостем этого фестиваля. "Это очень душевный фестиваль. Он собирает рыбацкие и грузовые суда - яхты, которые возят грузы без двигателей, а лишь на парусах. Мы там - самый основной элемент фестиваля, и бывали там уже два или три раза", - рассказал капитан. Теперь фрегату предстоит вновь пересечь Бискайский залив и залив Сен-Мало во французской Бретани. На переходе на судне будет команда из 12 человек. "До другого берега нам идти семь дней. Конечно, Бискайский залив имеет репутацию страшного места, но пока прогноз благоприятный", - отметил капитан. Ранее порты Франции и Испании не пустили "Штандарт" и не предоставили ему возможности пополнить запасы. Префектура французского департамента Финистер запретила фрегату вход в порты после того, как в санкции ЕС против РФ была добавлена формулировка о "копиях исторических судов", которым является фрегат. Морякам помешали участвовать в международном фестивале парусных судов в Бресте и не дали войти в порт даже для снабжения. Команда обжаловала решение префекта в Верховном суде Франции, но рассмотрение дела займет минимум четыре месяца. Команда корабля также запустила петицию на сайте change.org с призывом к Совету Европы помочь защитить фрегат как часть мирового культурного наследия и исключить его из-под действия европейских санкций, разрешив ему вход в порты. Ее подписали уже почти пять с половиной тысяч человек, в комментариях к ней люди выражают поддержку команде, отмечая, что санкции "несправедливы" и "позорны".

https://ria.ru/20240730/fregat-1962872651.html

https://ria.ru/20240728/fregat-1962447301.html

https://ria.ru/20240724/fregat-1961647698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, нормандия, бретань, евросоюз, совет европы