https://ria.ru/20240730/shpionazh-1962908194.html
Жителя Ростовской области задержали за передачу Украине данных о ВС России
Жителя Ростовской области задержали за передачу Украине данных о ВС России - РИА Новости, 30.07.2024
Жителя Ростовской области задержали за передачу Украине данных о ВС России
Силовики задержали жителя Ростовской области, передававшего на Украину данные о дислокации подразделений ВС РФ и планировавшего изготовить взрывное устройство,... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:15
2024-07-30T13:15
2024-07-30T13:29
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ростовская область
украина
вооруженные силы рф
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл - РИА Новости. Силовики задержали жителя Ростовской области, передававшего на Украину данные о дислокации подразделений ВС РФ и планировавшего изготовить взрывное устройство, сообщает УФСБ России по региону."Сотрудниками ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, связанная с передачей украинской стороне информации о дислокации подразделений Вооруженных Сил РФ, а также приготовлением к незаконному изготовлению взрывного устройства", - говорится в сообщении.Оперативники установили, что житель Ростовской области, действуя по заданию украинской спецслужбы, в апреле передал стороне противника данные, которые "могли быть использованы против ВС РФ, повлечь нанесение ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры".Кроме того, фигурант получил от представителя украинской спецслужбы инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства и начал покупку его компонентов."Подозреваемый задержан. У него изъяты средства связи, использовавшиеся им для контактов с представителем украинской стороны, а также элементы самодельного взрывного устройства", - отмечается в сообщении.Возбуждены уголовные дела по статьям о государственной измене и приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ.
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
https://ria.ru/20240606/shpion-1951180702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, украина, вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Происшествия
Жителя Ростовской области задержали за передачу Украине данных о ВС России
Жителя Ростовской области задержали за передачу ВСУ данных о дислокации военных
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл - РИА Новости. Силовики задержали жителя Ростовской области, передававшего на Украину данные о дислокации подразделений ВС РФ и планировавшего изготовить взрывное устройство, сообщает УФСБ России по региону.
"Сотрудниками ФСБ
России выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, связанная с передачей украинской стороне информации о дислокации подразделений Вооруженных Сил РФ, а также приготовлением к незаконному изготовлению взрывного устройства", - говорится в сообщении.
Оперативники установили, что житель Ростовской области, действуя по заданию украинской спецслужбы, в апреле передал стороне противника данные, которые "могли быть использованы против ВС РФ, повлечь нанесение ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры".
Кроме того, фигурант получил от представителя украинской спецслужбы инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства и начал покупку его компонентов.
"Подозреваемый задержан. У него изъяты средства связи, использовавшиеся им для контактов с представителем украинской стороны, а также элементы самодельного взрывного устройства", - отмечается в сообщении.
Возбуждены уголовные дела по статьям о государственной измене и приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ.