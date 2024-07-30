https://ria.ru/20240730/shebekino-1962948056.html

ВСУ обстреляли Шебекино, повреждены несколько домов

ВСУ обстреляли Шебекино, повреждены несколько домов - РИА Новости, 30.07.2024

ВСУ обстреляли Шебекино, повреждены несколько домов

Украинские военные обстреляли город Шебекино, повреждены несколько домов и автомобиль, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T15:35

2024-07-30T15:35

2024-07-30T15:35

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

харьковская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли город Шебекино, повреждены несколько домов и автомобиль, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Предварительно, обошлось без пострадавших. В результате прямого попадания снаряда повреждена крыша частного дома. В двух двухэтажных многоквартирных домах выбиты окна и посечены фасады. Также на текущий момент выявлены повреждения в двух нежилых зданиях и одном легковом автомобиле", - написал Гладков. Губернатор добавил, что администрация и оперативные службы продолжают подомовой обход. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20240730/rebenok-1962847535.html

https://ria.ru/20240730/gorlovka-1962846385.html

шебекино

белгородская область

харьковская область

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Варвара Скокшина

шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия