https://ria.ru/20240730/shebekino-1962948056.html
ВСУ обстреляли Шебекино, повреждены несколько домов
ВСУ обстреляли Шебекино, повреждены несколько домов - РИА Новости, 30.07.2024
ВСУ обстреляли Шебекино, повреждены несколько домов
Украинские военные обстреляли город Шебекино, повреждены несколько домов и автомобиль, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T15:35
2024-07-30T15:35
2024-07-30T15:35
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли город Шебекино, повреждены несколько домов и автомобиль, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Предварительно, обошлось без пострадавших. В результате прямого попадания снаряда повреждена крыша частного дома. В двух двухэтажных многоквартирных домах выбиты окна и посечены фасады. Также на текущий момент выявлены повреждения в двух нежилых зданиях и одном легковом автомобиле", - написал Гладков. Губернатор добавил, что администрация и оперативные службы продолжают подомовой обход. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20240730/rebenok-1962847535.html
https://ria.ru/20240730/gorlovka-1962846385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли Шебекино, повреждены несколько домов
ВСУ обстреляли Шебекино, повреждены несколько домов и автомобиль