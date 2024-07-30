https://ria.ru/20240730/shaurma-1962925518.html

Точку с шаурмой на юго-западе Москвы закрыли из-за новых отравлений

Точку с шаурмой на юго-западе Москвы закрыли из-за новых отравлений - РИА Новости, 30.07.2024

Точку с шаурмой на юго-западе Москвы закрыли из-за новых отравлений

Точку общественного питания на юго-западе Москвы, в которой готовили шаурму с санитарными нарушениями, вследствие чего зафиксированы два случая острой кишечной... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T14:10

2024-07-30T14:10

2024-07-30T14:18

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Точку общественного питания на юго-западе Москвы, в которой готовили шаурму с санитарными нарушениями, вследствие чего зафиксированы два случая острой кишечной инфекции, повторно закрыли на 90 суток, сообщается на официальном портале управления Роспотребнадзора по Москве. "При проведении эпидемиологического расследования в связи с регистрацией двух случаев острой кишечной инфекции неясной этиологии на объекте общественного питания ИП Радомская Е. М. (шаурма) по адресу: город Москва, улица Гарибальди, дом 23/54 были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, создающие угрозу возникновения и распространения кишечных инфекционных заболеваний персонала и населения", - сказано на портале. Отмечается, что на объекте не были обеспечены условия, которые позволяли бы персоналу соблюдать личную гигиену, и условия, препятствующие размножению патогенных микроорганизмов. Специалисты Роспотребнадзора опечатали точку, а Черемушкинский суд постановил закрыть объект на 90 суток. Ранее владельца точки уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение.

https://ria.ru/20240725/moskva-1962017286.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия