https://ria.ru/20240730/shaurma-1962925518.html
Точку с шаурмой на юго-западе Москвы закрыли из-за новых отравлений
Точку с шаурмой на юго-западе Москвы закрыли из-за новых отравлений - РИА Новости, 30.07.2024
Точку с шаурмой на юго-западе Москвы закрыли из-за новых отравлений
Точку общественного питания на юго-западе Москвы, в которой готовили шаурму с санитарными нарушениями, вследствие чего зафиксированы два случая острой кишечной... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T14:10
2024-07-30T14:10
2024-07-30T14:18
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Точку общественного питания на юго-западе Москвы, в которой готовили шаурму с санитарными нарушениями, вследствие чего зафиксированы два случая острой кишечной инфекции, повторно закрыли на 90 суток, сообщается на официальном портале управления Роспотребнадзора по Москве. "При проведении эпидемиологического расследования в связи с регистрацией двух случаев острой кишечной инфекции неясной этиологии на объекте общественного питания ИП Радомская Е. М. (шаурма) по адресу: город Москва, улица Гарибальди, дом 23/54 были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, создающие угрозу возникновения и распространения кишечных инфекционных заболеваний персонала и населения", - сказано на портале. Отмечается, что на объекте не были обеспечены условия, которые позволяли бы персоналу соблюдать личную гигиену, и условия, препятствующие размножению патогенных микроорганизмов. Специалисты Роспотребнадзора опечатали точку, а Черемушкинский суд постановил закрыть объект на 90 суток. Ранее владельца точки уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение.
https://ria.ru/20240725/moskva-1962017286.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
Точку с шаурмой на юго-западе Москвы закрыли из-за новых отравлений
Точку с шаурмой на юго-западе Москвы повторно закрыли из-за новых отравлений