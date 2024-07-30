https://ria.ru/20240730/shapsha-1963039748.html

Шапша принял участие в обсуждении реализации нового нацпроекта "Кадры"

Шапша принял участие в обсуждении реализации нового нацпроекта "Кадры" - РИА Новости, 30.07.2024

Шапша принял участие в обсуждении реализации нового нацпроекта "Кадры"

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в качестве председателя комиссии по кадрам в Госсовете РФ принял участие в обсуждении реализации нового нацпроекта... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T22:30

2024-07-30T22:30

2024-07-30T22:31

калужская область

калужская область

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владислав шапша

михаил мишустин

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КАЛУГА, 30 июл – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в качестве председателя комиссии по кадрам в Госсовете РФ принял участие в обсуждении реализации нового нацпроекта "Кадры", сообщает правительство Калужской области. Губернатор Калужской области Владислав Шапша 22 июля указом президента России был назначен председателем комиссии Госсовета по направлению "Кадры". Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл стратегическую сессию по национальному проекту "Кадры". Говоря об итогах состоявшейся сессии, Владислав Шапша отметил, что контроль ситуации с обеспечением предприятий кадрами актуален для всех регионов. В наличии компетентных специалистов заинтересованы и инвесторы. "Для решения поставленных задач будут применены такие подходы, как переподготовка специалистов и преподавателей, работающих в сфере профессионального специального и высшего образования", – цитирует главу региона пресс-служба областного правительства. На сессии Шапша рассказал об опыте Калужской области, приведя ряд примеров. По его словам, в школах региона создано более 260 профильных классов, помогающих подросткам определиться с выбором профессии. В области ежегодно на 200 единиц растет число бюджетных мест в системе среднего профессионального образования для обучения рабочим специальностям, подчеркнул губернатор. Он рассказал, что под потребности целлюлозно-бумажных производств в Калужской области открыт набор на новую специальность, в калужском филиале МГТУ имени Н.Э. Баумана созданы шесть новых инженерных направлений подготовки. Первые выпускники Калужского технического колледжа по программе "Профессионалитет" уже трудоустраиваются на предприятия-партнеры проекта – КТЗ и КАДВИ, отметил глава региона.

https://ria.ru/20240729/sotskontrakty-1962729249.html

https://ria.ru/20240729/matpomosch-1962717378.html

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

калужская область, россия, владислав шапша, михаил мишустин