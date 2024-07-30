Рейтинг@Mail.ru
Шапша принял участие в обсуждении реализации нового нацпроекта "Кадры" - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
22:30 30.07.2024 (обновлено: 22:31 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/shapsha-1963039748.html
Шапша принял участие в обсуждении реализации нового нацпроекта "Кадры"
Шапша принял участие в обсуждении реализации нового нацпроекта "Кадры" - РИА Новости, 30.07.2024
Шапша принял участие в обсуждении реализации нового нацпроекта "Кадры"
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в качестве председателя комиссии по кадрам в Госсовете РФ принял участие в обсуждении реализации нового нацпроекта... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T22:30
2024-07-30T22:31
калужская область
калужская область
россия
владислав шапша
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951354667_0:25:3072:1752_1920x0_80_0_0_341269088b4229df86ac72c97b469134.jpg
КАЛУГА, 30 июл – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в качестве председателя комиссии по кадрам в Госсовете РФ принял участие в обсуждении реализации нового нацпроекта "Кадры", сообщает правительство Калужской области. Губернатор Калужской области Владислав Шапша 22 июля указом президента России был назначен председателем комиссии Госсовета по направлению "Кадры". Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл стратегическую сессию по национальному проекту "Кадры". Говоря об итогах состоявшейся сессии, Владислав Шапша отметил, что контроль ситуации с обеспечением предприятий кадрами актуален для всех регионов. В наличии компетентных специалистов заинтересованы и инвесторы. "Для решения поставленных задач будут применены такие подходы, как переподготовка специалистов и преподавателей, работающих в сфере профессионального специального и высшего образования", – цитирует главу региона пресс-служба областного правительства. На сессии Шапша рассказал об опыте Калужской области, приведя ряд примеров. По его словам, в школах региона создано более 260 профильных классов, помогающих подросткам определиться с выбором профессии. В области ежегодно на 200 единиц растет число бюджетных мест в системе среднего профессионального образования для обучения рабочим специальностям, подчеркнул губернатор. Он рассказал, что под потребности целлюлозно-бумажных производств в Калужской области открыт набор на новую специальность, в калужском филиале МГТУ имени Н.Э. Баумана созданы шесть новых инженерных направлений подготовки. Первые выпускники Калужского технического колледжа по программе "Профессионалитет" уже трудоустраиваются на предприятия-партнеры проекта – КТЗ и КАДВИ, отметил глава региона.
https://ria.ru/20240729/sotskontrakty-1962729249.html
https://ria.ru/20240729/matpomosch-1962717378.html
калужская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951354667_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4db62ba99c48b72705cce176b3aa0ae5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, россия, владислав шапша, михаил мишустин
Калужская область, Калужская область, Россия, Владислав Шапша, Михаил Мишустин

Шапша принял участие в обсуждении реализации нового нацпроекта "Кадры"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 30 июл – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в качестве председателя комиссии по кадрам в Госсовете РФ принял участие в обсуждении реализации нового нацпроекта "Кадры", сообщает правительство Калужской области.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша 22 июля указом президента России был назначен председателем комиссии Госсовета по направлению "Кадры". Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл стратегическую сессию по национальному проекту "Кадры".
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Высокий спрос на соцконтракты отмечен в Калужской области
29 июля, 16:17
Говоря об итогах состоявшейся сессии, Владислав Шапша отметил, что контроль ситуации с обеспечением предприятий кадрами актуален для всех регионов. В наличии компетентных специалистов заинтересованы и инвесторы.
«
"Для решения поставленных задач будут применены такие подходы, как переподготовка специалистов и преподавателей, работающих в сфере профессионального специального и высшего образования", – цитирует главу региона пресс-служба областного правительства.
На сессии Шапша рассказал об опыте Калужской области, приведя ряд примеров. По его словам, в школах региона создано более 260 профильных классов, помогающих подросткам определиться с выбором профессии. В области ежегодно на 200 единиц растет число бюджетных мест в системе среднего профессионального образования для обучения рабочим специальностям, подчеркнул губернатор. Он рассказал, что под потребности целлюлозно-бумажных производств в Калужской области открыт набор на новую специальность, в калужском филиале МГТУ имени Н.Э. Баумана созданы шесть новых инженерных направлений подготовки. Первые выпускники Калужского технического колледжа по программе "Профессионалитет" уже трудоустраиваются на предприятия-партнеры проекта – КТЗ и КАДВИ, отметил глава региона.
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Калужские многодетные семьи получат матпомощь для подготовки к школе
29 июля, 15:44
 
Калужская областьКалужская областьРоссияВладислав ШапшаМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала