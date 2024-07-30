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Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе - РИА Новости, 30.07.2024
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00:04 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/sevastopol-1962813328.html
Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе
Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе - РИА Новости, 30.07.2024
Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе
Губернатор Михаил Развожаев объяснил в Telegram-канале, что громкие звуки в Севастополе связаны с проведением мероприятий по противоподводной диверсионной... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T00:04
2024-07-30T00:04
севастополь
михаил развожаев
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Губернатор Михаил Развожаев объяснил в Telegram-канале, что громкие звуки в Севастополе связаны с проведением мероприятий по противоподводной диверсионной обороне (ППДО). "Сейчас в районе Северного мола флот провёл мероприятия ППДО — произведен один выстрел. Было громко", - написал он. Развожаев добавил, что в городе все спокойно.
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севастополь, михаил развожаев, россия
Севастополь, Михаил Развожаев, Россия
Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе

Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе проведением мероприятий по ППДО

© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Вид на город Севастополь. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Губернатор Михаил Развожаев объяснил в Telegram-канале, что громкие звуки в Севастополе связаны с проведением мероприятий по противоподводной диверсионной обороне (ППДО).
"Сейчас в районе Северного мола флот провёл мероприятия ППДО — произведен один выстрел. Было громко", - написал он.
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Развожаев добавил, что в городе все спокойно.
 
СевастопольМихаил РазвожаевРоссия
 
 
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