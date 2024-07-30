https://ria.ru/20240730/sevastopol-1962813328.html

Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе

Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе - РИА Новости, 30.07.2024

Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе

Губернатор Михаил Развожаев объяснил в Telegram-канале, что громкие звуки в Севастополе связаны с проведением мероприятий по противоподводной диверсионной... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T00:04

2024-07-30T00:04

2024-07-30T00:04

севастополь

михаил развожаев

россия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Губернатор Михаил Развожаев объяснил в Telegram-канале, что громкие звуки в Севастополе связаны с проведением мероприятий по противоподводной диверсионной обороне (ППДО). "Сейчас в районе Северного мола флот провёл мероприятия ППДО — произведен один выстрел. Было громко", - написал он. Развожаев добавил, что в городе все спокойно.

https://ria.ru/20240729/novorossiysk-1962678204.html

севастополь

россия

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севастополь, михаил развожаев, россия