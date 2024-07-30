https://ria.ru/20240730/sertifikaty-1962998206.html

Сертификаты на льготную газификацию получила 31 семья военных Верхневолжья

Сертификаты на льготную газификацию получила 31 семья военных Верхневолжья - РИА Новости, 30.07.2024

Сертификаты на льготную газификацию получила 31 семья военных Верхневолжья

Сертификаты на льготную газификацию домовладений в размере до 150 тысяч рублей с начала года получили восемь участников специальной военной операции и 23 семьи... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T18:44

2024-07-30T18:44

2024-07-30T18:45

тверская область

россия

игорь руденя

владимир путин

сво

газификация

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Сертификаты на льготную газификацию домовладений в размере до 150 тысяч рублей с начала года получили восемь участников специальной военной операции и 23 семьи военнослужащих, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. В Верхневолжье реализуется комплекс мер по поддержке участников специальной военной операции и их семей. Одно из направлений, введенное по инициативе губернатора Игоря Рудени, – субсидия на газификацию домовладений. О работе по поддержке военнослужащих-участников специальной военной операции и членов их семей Руденя ранее докладывал президенту России Владимиру Путину. Так, в июне 2024 года газ пришел в дом многодетной мамы Натальи Вараксиной из поселка Пено, двое сыновей которой являются участниками спецоперации. "Мне подвели газ, установили плиту. Теперь занимаемся обустройством разводки, труб, батарей, чтобы дом полностью отапливался газом. Мы проживали в другом месте, а теперь вернулись в этот дом. И мой младший сын будет ходить в школу, расположенную поблизости – она теперь новая и красивая, ее недавно отремонтировали", – рассказала женщина. В мае текущего года газифицирован дом матери участника специальной военной операции Нины Баулиной из Кувшинова. "До этого было печное отопление. С газом, конечно, стало лучше. Плита у меня была, но она работала от баллонов – приходилось их заказывать, менять. И дров теперь не нужно – только на баню покупаем", – рассказала она. О том, что жизнь с газом стала проще, рассказала и ржевитянка Татьяна Таширева, супруга участника СВО. "Очень быстро все сделали: я получила сертификат в июне прошлого года, и уже в сентябре подключили газ. Очень удобно с газом в быту, тем более с двумя детьми. Это хорошая поддержка от области", – поделилась женщина. По решению губернатора Тверской области на финансовую помощь в размере до 300 тысяч рублей при газификации своих домов могут также рассчитывать многодетные семьи Верхневолжья независимо от уровня доходов. На эти средства они могут не только проводить работы по подготовке газового оборудования на своем участке, но и по проводке отопления в доме. С начала 2024 года сертификаты получили 159 семей Верхневолжья. Кроме многодетных семей, участников СВО и их семей право на льготу при газификации частных домовладений имеют инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ; ветераны боевых действий; члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, а также семьи и одиноко проживающие граждане с невысоким доходом. Для этих категорий жителей субсидия составляет 130 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240627/vyplaty-1955920155.html

https://ria.ru/20240703/uchastki-1957123970.html

https://ria.ru/20240725/gazifikatsiya-1962002450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, игорь руденя, владимир путин, сво, газификация