https://ria.ru/20240730/rostekh-1962904494.html
Путин примет с отчетом главу "Ростеха" Чемезова
Путин примет с отчетом главу "Ростеха" Чемезова - РИА Новости, 30.07.2024
Путин примет с отчетом главу "Ростеха" Чемезова
Президент РФ Владимир Путин во вторник в Кремле примет с годовым отчётом о работе "Ростеха" гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:06
2024-07-30T13:06
2024-07-30T13:06
политика
россия
сергей чемезов
дмитрий песков
владимир путин
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945229103_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_8f8ad1b1ebba098c5bde26d67e1adceb.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Кремле примет с годовым отчётом о работе "Ростеха" гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня президент продолжает работать в Кремле… Также идут встречи сегодня, из публичного будет у президента с ежегодным докладом, с годовым отчетом глава "Ростеха" Сергей Чемезов", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240515/rostekh-1946253062.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945229103_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6ced608fed00cd15e04eead45f2a7f86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сергей чемезов, дмитрий песков, владимир путин, ростех
Политика, Россия, Сергей Чемезов, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Ростех
Путин примет с отчетом главу "Ростеха" Чемезова
Путин примет с годовым отчетом о работе "Ростеха" главу госкорпорации Чемезова