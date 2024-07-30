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Путин примет с отчетом главу "Ростеха" Чемезова - РИА Новости, 30.07.2024
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13:06 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/rostekh-1962904494.html
Путин примет с отчетом главу "Ростеха" Чемезова
Путин примет с отчетом главу "Ростеха" Чемезова - РИА Новости, 30.07.2024
Путин примет с отчетом главу "Ростеха" Чемезова
Президент РФ Владимир Путин во вторник в Кремле примет с годовым отчётом о работе "Ростеха" гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:06
2024-07-30T13:06
политика
россия
сергей чемезов
дмитрий песков
владимир путин
ростех
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Кремле примет с годовым отчётом о работе "Ростеха" гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня президент продолжает работать в Кремле… Также идут встречи сегодня, из публичного будет у президента с ежегодным докладом, с годовым отчетом глава "Ростеха" Сергей Чемезов", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, сергей чемезов, дмитрий песков, владимир путин, ростех
Политика, Россия, Сергей Чемезов, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Ростех
Путин примет с отчетом главу "Ростеха" Чемезова

Путин примет с годовым отчетом о работе "Ростеха" главу госкорпорации Чемезова

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Кремле примет с годовым отчётом о работе "Ростеха" гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня президент продолжает работать в Кремле… Также идут встречи сегодня, из публичного будет у президента с ежегодным докладом, с годовым отчетом глава "Ростеха" Сергей Чемезов", - сказал Песков журналистам.
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ПолитикаРоссияСергей ЧемезовДмитрий ПесковВладимир ПутинРостех
 
 
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