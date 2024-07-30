https://ria.ru/20240730/rostekh-1962904494.html

Путин примет с отчетом главу "Ростеха" Чемезова

Путин примет с отчетом главу "Ростеха" Чемезова - РИА Новости, 30.07.2024

Путин примет с отчетом главу "Ростеха" Чемезова

Президент РФ Владимир Путин во вторник в Кремле примет с годовым отчётом о работе "Ростеха" гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T13:06

2024-07-30T13:06

2024-07-30T13:06

политика

россия

сергей чемезов

дмитрий песков

владимир путин

ростех

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Кремле примет с годовым отчётом о работе "Ростеха" гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня президент продолжает работать в Кремле… Также идут встречи сегодня, из публичного будет у президента с ежегодным докладом, с годовым отчетом глава "Ростеха" Сергей Чемезов", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240515/rostekh-1946253062.html

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политика, россия, сергей чемезов, дмитрий песков, владимир путин, ростех