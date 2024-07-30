https://ria.ru/20240730/rospotrebnadzor-1963017112.html

Роспотребнадзор проверит воздух в районе крупного пожара в Екатеринбурге

Роспотребнадзор проверит воздух в районе крупного пожара в Екатеринбурге - РИА Новости, 30.07.2024

Роспотребнадзор проверит воздух в районе крупного пожара в Екатеринбурге

Исследование качества воздуха организовано в районе пожара на "НПО автоматики" в Екатеринбурге, где горит кровля механического цеха, сообщает региональное... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T19:38

2024-07-30T19:38

2024-07-30T19:38

происшествия

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Исследование качества воздуха организовано в районе пожара на "НПО автоматики" в Екатеринбурге, где горит кровля механического цеха, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Ранее главное управление МЧС по региону сообщало, что во вторник в Екатеринбурге загорелась кровля в здании восьмиэтажного цеха с химической продукцией на ориентировочной площади пожара 800 квадратных метров. Позже МЧС РФ уточнило, что произошло обрушение кровли цеха на 500 квадратных метрах. Информации о пострадавших не поступало. В пресс-службе АО "НПО автоматики" подтвердили РИА Новости, что горящее здание принадлежит им. По данным компании, горит механический цех, пожар начался с кровли, обрушились стены и кровля цеха. Потом огонь перекинулся на соседний цех. Из здания всех эвакуировали, угрозы отравления горожан нет. "Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в связи с пожаром в здании НПО автоматики организовало проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки", – говорится в сообщении. В управлении отметили, что исследования проводятся по загрязняющим веществам, характерным для такого вида возгорания. При этом, как передает корреспондент РИА Новости, в воздухе сильно пахнет гарью, черный густой дым виден из нескольких районов города. "НПО автоматики имени академика Семихатова" – одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности. В частности, производит системы управления новейшей российской ракеты-носителя "Союз-2", баллистических ракет "Булава" и "Синева".

https://ria.ru/20240730/ekaterinburg-1963003340.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар во втором цеху в НПО автоматики в Екатеринбурге Во время пожара в НПО автоматики в Екатеринбурге огонь перекинулся на второй цех, все сотрудники эвакуированы, сообщает гендиректор предприятия. 2024-07-30T19:38 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия