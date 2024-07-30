https://ria.ru/20240730/rebenok-1962847535.html
В херсонском селе при обстреле пострадал ребенок
В херсонском селе при обстреле пострадал ребенок - РИА Новости, 30.07.2024
В херсонском селе при обстреле пострадал ребенок
Ребенок пострадал из-за обстрела украинскими военными села Малые Копани в Херсонской области, его доставили в больницу, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T09:16
2024-07-30T09:16
2024-07-30T09:21
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_0:378:2882:1999_1920x0_80_0_0_acb571ff94eca5547826031bc447f77e.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ребенок пострадал из-за обстрела украинскими военными села Малые Копани в Херсонской области, его доставили в больницу, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Вражеские боевики обстреляли жилой сектор села Малые Копани в Голопристанском округе. Из-за террористического удара противника множественные осколочные ранения получил ребенок 2008 года рождения", - написал глава Херсонской области.Сальдо добавил, что ребенка доставили в больницу Скадовска, где оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962843080.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_4bd90b2b5de1ec1c76282aed32faab85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , владимир сальдо
Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Специальная военная операция на Украине
В херсонском селе при обстреле пострадал ребенок
Сальдо: в херсонском селе Малые Копани при обстреле пострадал ребенок