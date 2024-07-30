https://ria.ru/20240730/rebenok-1962847535.html

В херсонском селе при обстреле пострадал ребенок

В херсонском селе при обстреле пострадал ребенок - РИА Новости, 30.07.2024

В херсонском селе при обстреле пострадал ребенок

Ребенок пострадал из-за обстрела украинскими военными села Малые Копани в Херсонской области, его доставили в больницу, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T09:16

2024-07-30T09:16

2024-07-30T09:21

происшествия

херсонская область

владимир сальдо

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ребенок пострадал из-за обстрела украинскими военными села Малые Копани в Херсонской области, его доставили в больницу, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Вражеские боевики обстреляли жилой сектор села Малые Копани в Голопристанском округе. Из-за террористического удара противника множественные осколочные ранения получил ребенок 2008 года рождения", - написал глава Херсонской области.Сальдо добавил, что ребенка доставили в больницу Скадовска, где оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962843080.html

херсонская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, херсонская область , владимир сальдо