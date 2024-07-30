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В херсонском селе при обстреле пострадал ребенок - РИА Новости, 30.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:16 30.07.2024 (обновлено: 09:21 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/rebenok-1962847535.html
В херсонском селе при обстреле пострадал ребенок
В херсонском селе при обстреле пострадал ребенок - РИА Новости, 30.07.2024
В херсонском селе при обстреле пострадал ребенок
Ребенок пострадал из-за обстрела украинскими военными села Малые Копани в Херсонской области, его доставили в больницу, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T09:16
2024-07-30T09:21
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ребенок пострадал из-за обстрела украинскими военными села Малые Копани в Херсонской области, его доставили в больницу, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Вражеские боевики обстреляли жилой сектор села Малые Копани в Голопристанском округе. Из-за террористического удара противника множественные осколочные ранения получил ребенок 2008 года рождения", - написал глава Херсонской области.Сальдо добавил, что ребенка доставили в больницу Скадовска, где оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962843080.html
херсонская область
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происшествия, херсонская область , владимир сальдо
Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Специальная военная операция на Украине
В херсонском селе при обстреле пострадал ребенок

Сальдо: в херсонском селе Малые Копани при обстреле пострадал ребенок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ребенок пострадал из-за обстрела украинскими военными села Малые Копани в Херсонской области, его доставили в больницу, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Вражеские боевики обстреляли жилой сектор села Малые Копани в Голопристанском округе. Из-за террористического удара противника множественные осколочные ранения получил ребенок 2008 года рождения", - написал глава Херсонской области.
Сальдо добавил, что ребенка доставили в больницу Скадовска, где оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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