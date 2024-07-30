https://ria.ru/20240730/raiffeisen-1963011674.html
Raiffeisen Bank допустил продажу части российской "дочки"
Raiffeisen Bank допустил продажу части российской "дочки" - РИА Новости, 30.07.2024
Raiffeisen Bank допустил продажу части российской "дочки"
Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International рассматривает возможность частичной продажи акций своей российской "дочки" - до 60%, заявил глава... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T19:18
2024-07-30T19:18
2024-07-30T19:18
экономика
россия
райффайзенбанк
raiffeisen bank international
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International рассматривает возможность частичной продажи акций своей российской "дочки" - до 60%, заявил глава группы Йоханн Штробль. "В настоящее время мы предполагаем, что наибольшая вероятность, что мы сможем продать около 60%. Так что нам придется оставить себе 40%", - ответил он на вопрос о планах группы в отношении российского бизнеса. Штробль отметил, что в такую сделку будут вовлечены как минимум пять регуляторов. При этом группа намерена получить одобрение не только российских и европейских регуляторных органов, но и американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), чтобы добиться "гладкой сделки" и "снизить риски между подписанием сделки и ее закрытием". Глава группы добавил, что также группа не отказывается от сценария выделения российского бизнеса. В России у австрийского Raiffeisen Bank International AG (RBI) работает с 1996 года Райффайзенбанк. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего Райффайзенбанка, в том числе выход из капитала. В январе текущего года глава группы заявлял, что RBI считает продажу Райффайзенбанка более вероятным сценарием, чем выделение этой своей российской "дочки" в отдельную структуру. Согласно отчетности группы, прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России в первом полугодии выросла на 2,8% в годовом выражении - до 705 миллионов евро. Это 53% от всей прибыли группы (1,324 миллиарда евро).
https://ria.ru/20240515/ssha-1946111874.html
https://ria.ru/20240309/raiffeisen_bank-1932074187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, райффайзенбанк, raiffeisen bank international
Экономика, Россия, Райффайзенбанк, Raiffeisen Bank International
Raiffeisen Bank допустил продажу части российской "дочки"
Глава Raiffeisen Bank Штробль: группа может продать 60% российского бизнеса
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International рассматривает возможность частичной продажи акций своей российской "дочки" - до 60%, заявил глава группы Йоханн Штробль.
«
"В настоящее время мы предполагаем, что наибольшая вероятность, что мы сможем продать около 60%. Так что нам придется оставить себе 40%", - ответил он на вопрос о планах группы в отношении российского бизнеса.
Штробль отметил, что в такую сделку будут вовлечены как минимум пять регуляторов. При этом группа намерена получить одобрение не только российских и европейских регуляторных органов, но и американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), чтобы добиться "гладкой сделки" и "снизить риски между подписанием сделки и ее закрытием".
Глава группы добавил, что также группа не отказывается от сценария выделения российского бизнеса.
В России
у австрийского Raiffeisen Bank International AG (RBI) работает с 1996 года Райффайзенбанк
. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего Райффайзенбанка, в том числе выход из капитала. В январе текущего года глава группы заявлял, что RBI считает продажу Райффайзенбанка более вероятным сценарием, чем выделение этой своей российской "дочки" в отдельную структуру.
Согласно отчетности группы, прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России в первом полугодии выросла на 2,8% в годовом выражении - до 705 миллионов евро. Это 53% от всей прибыли группы (1,324 миллиарда евро).