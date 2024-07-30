https://ria.ru/20240730/putin-1963030963.html

Путин утвердил положение об управлении президента по деятельности Госсовета

Путин утвердил положение об управлении президента по деятельности Госсовета - РИА Новости, 30.07.2024

Путин утвердил положение об управлении президента по деятельности Госсовета

Президент России Владимир Путин утвердил положение об Управлении президента РФ по вопросам деятельности Госсовета, соответствующий указ опубликован на портале... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T21:04

2024-07-30T21:04

2024-07-30T22:44

политика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_0:4:3029:1708_1920x0_80_0_0_206b25b38485dd3a670d4977a39a0ead.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил положение об Управлении президента РФ по вопросам деятельности Госсовета, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации."Утвердить прилагаемое положение об Управлении президента Российской Федерации по вопросам формирования и деятельности Государственного совета Российской Федерации", - говорится в документе.В новой редакции положения об Управлении с него, в частности, сняты функции по обеспечению подготовки проектов планов работы Комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации общего назначения и навигационно-информационных технологий на основе глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Кроме этого, в функции Управления больше не входит сбор и обобщение информации о тенденциях развития социальных процессов и участие в подготовке встреч главы государства и руководства Администрации президента с представителями экспертного сообщества и экспертных организаций.Также с Управления сняты задачи по подготовке предложений по определению приоритетных направлений пространственного развития РФ и повышению уровня связанности территорий.В новой редакции документа общее руководство деятельностью Управления осуществляет помощник президента РФ в соответствии с распределением обязанностей - ранее этим занимался первый замруководителя Администрации президента (также в соответствии с распределением обязанностей).Согласно положению, основными задачами Управления являются информационно-аналитическое и организационное обеспечение реализации президентом РФ его конституционных полномочий в области согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти. Управление участвует в подготовке предложений по определению основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.Кроме того, управление в пределах своей компетенции обобщает и представляет президенту РФ и руководителю Администрации президента РФ материалы по выработке государственной политики в сфере социально-экономического развития регионов, готовит предложения по определению приоритетных направлений госполитики в области физической культуры и спорта и мер по ее реализации, по созданию условий, обеспечивающих возможность для граждан России вести здоровый образ жизни.Также Управление обеспечивает деятельность Государственного совета РФ, его рабочих органов и Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Кроме этого, Управление занимается информационно-аналитическим обеспечением рабочих поездок президента в регионы России и обеспечивает в пределах своих компетенций мероприятия с участием главы государства. Также предусматривается участие Управления в обеспечении проведения анализа практик государственного и муниципального управления, в подготовке методики их оценки и предложений по их совершенствованию.Среди основных функций Управления - подготовка, согласование и представление проектов указов и распоряжений президента РФ и иных документов, касающихся отдельности Госсовета и Совета по спорту, участие в рассмотрении докладов об исполнении поручений президента по итогам заседаний Госсовета, Совета по спорту и рабочих поездок главы государства в субъекты РФ. Управление также участвует в подготовке материалов для ежегодных посланий президента РФ Федеральному собранию и в пределах своей компетенции - в экспертизе проектов федеральных законов, регулирующих отношения в сфере социально-экономического развития субъектов РФ.Указ вступает в силу со дня подписания.

https://ria.ru/20240725/gossovet-1962000314.html

https://ria.ru/20240725/levitin-1962009907.html

https://ria.ru/20240724/putin-1961680889.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин