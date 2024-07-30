https://ria.ru/20240730/proekty-1962974120.html

Российско-венесуэльским проектам ничто не угрожает, заявил посол в Каракасе

Российско-венесуэльским проектам ничто не угрожает, заявил посол в Каракасе - РИА Новости, 30.07.2024

Российско-венесуэльским проектам ничто не угрожает, заявил посол в Каракасе

Совместные российско-венесуэльские проекты не находятся под угрозой после выборов президента Венесуэлы, итоги которых раскритиковал ряд стран, заявил посол РФ в РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T16:53

2024-07-30T16:53

2024-07-30T17:00

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Совместные российско-венесуэльские проекты не находятся под угрозой после выборов президента Венесуэлы, итоги которых раскритиковал ряд стран, заявил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. "Нет, безусловно", - ответил Мелик-Багдасаров в эфире "России 24" уточняющий вопрос о том, не находятся ли под угрозой после выборов президента Венесуэлы совместные проекты двух стран. Он подчеркнул, что между Москвой и Каракасом множество мероприятий в рамках как экономической, так и политической повестки. "В этом году у нас запланировано заседание комиссии высокого уровня, которое должно в порядке очередности пройти в Каракасе, и ряд других мероприятий - культурной направленности и не только культурной, экономической", - подчеркнул дипломат. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами. Власти сообщили о более 20 пострадавших военных, по меньшей мере 15 человек задержаны за совершение актов вандализма и дестабилизирующие действия. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.

https://ria.ru/20240730/peskov-1962907603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венесуэла, каракас, россия