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Российско-венесуэльским проектам ничто не угрожает, заявил посол в Каракасе - РИА Новости, 30.07.2024
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16:53 30.07.2024 (обновлено: 17:00 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/proekty-1962974120.html
Российско-венесуэльским проектам ничто не угрожает, заявил посол в Каракасе
Российско-венесуэльским проектам ничто не угрожает, заявил посол в Каракасе - РИА Новости, 30.07.2024
Российско-венесуэльским проектам ничто не угрожает, заявил посол в Каракасе
Совместные российско-венесуэльские проекты не находятся под угрозой после выборов президента Венесуэлы, итоги которых раскритиковал ряд стран, заявил посол РФ в РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T16:53
2024-07-30T17:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Совместные российско-венесуэльские проекты не находятся под угрозой после выборов президента Венесуэлы, итоги которых раскритиковал ряд стран, заявил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. "Нет, безусловно", - ответил Мелик-Багдасаров в эфире "России 24" уточняющий вопрос о том, не находятся ли под угрозой после выборов президента Венесуэлы совместные проекты двух стран. Он подчеркнул, что между Москвой и Каракасом множество мероприятий в рамках как экономической, так и политической повестки. "В этом году у нас запланировано заседание комиссии высокого уровня, которое должно в порядке очередности пройти в Каракасе, и ряд других мероприятий - культурной направленности и не только культурной, экономической", - подчеркнул дипломат. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами. Власти сообщили о более 20 пострадавших военных, по меньшей мере 15 человек задержаны за совершение актов вандализма и дестабилизирующие действия. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
https://ria.ru/20240730/peskov-1962907603.html
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в мире, венесуэла, каракас, россия
В мире, Венесуэла, Каракас, Россия
Российско-венесуэльским проектам ничто не угрожает, заявил посол в Каракасе

Посол Мелик-Багдасаров: проектам РФ и Венесуэлы ничего не угрожает после выборов

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВид на город Каракас
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Совместные российско-венесуэльские проекты не находятся под угрозой после выборов президента Венесуэлы, итоги которых раскритиковал ряд стран, заявил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
"Нет, безусловно", - ответил Мелик-Багдасаров в эфире "России 24" уточняющий вопрос о том, не находятся ли под угрозой после выборов президента Венесуэлы совместные проекты двух стран.
Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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Он подчеркнул, что между Москвой и Каракасом множество мероприятий в рамках как экономической, так и политической повестки.
«
"В этом году у нас запланировано заседание комиссии высокого уровня, которое должно в порядке очередности пройти в Каракасе, и ряд других мероприятий - культурной направленности и не только культурной, экономической", - подчеркнул дипломат.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами. Власти сообщили о более 20 пострадавших военных, по меньшей мере 15 человек задержаны за совершение актов вандализма и дестабилизирующие действия. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
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