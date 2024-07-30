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Концентрация вредных веществ на месте пожара в Екатеринбурге не превышена - РИА Новости, 30.07.2024
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19:28 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/pozhar-1963014662.html
Концентрация вредных веществ на месте пожара в Екатеринбурге не превышена
Концентрация вредных веществ на месте пожара в Екатеринбурге не превышена - РИА Новости, 30.07.2024
Концентрация вредных веществ на месте пожара в Екатеринбурге не превышена
На месте пожара в Екатеринбурге превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T19:28
2024-07-30T19:28
происшествия
екатеринбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. На месте пожара в Екатеринбурге превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено, сообщает МЧС России в Telegram-канале."На месте пожара превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240730/pozhar-1963003539.html
екатеринбург
россия
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РИА Новости
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Пожар во втором цеху в НПО автоматики в Екатеринбурге
Во время пожара в НПО автоматики в Екатеринбурге огонь перекинулся на второй цех, все сотрудники эвакуированы, сообщает гендиректор предприятия.
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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Концентрация вредных веществ на месте пожара в Екатеринбурге не превышена

При пожаре в Екатеринбурге не выявили превышения концентрации вредных веществ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. На месте пожара в Екатеринбурге превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
"На месте пожара превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено", - говорится в сообщении.
Тушение пожара в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
В Екатеринбурге приостановили работу "НПО автоматики"
Вчера, 19:09
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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