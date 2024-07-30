https://ria.ru/20240730/pozhar-1963014662.html

Концентрация вредных веществ на месте пожара в Екатеринбурге не превышена

Концентрация вредных веществ на месте пожара в Екатеринбурге не превышена - РИА Новости, 30.07.2024

Концентрация вредных веществ на месте пожара в Екатеринбурге не превышена

На месте пожара в Екатеринбурге превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T19:28

2024-07-30T19:28

2024-07-30T19:28

происшествия

екатеринбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. На месте пожара в Екатеринбурге превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено, сообщает МЧС России в Telegram-канале."На месте пожара превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240730/pozhar-1963003539.html

екатеринбург

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Пожар во втором цеху в НПО автоматики в Екатеринбурге Во время пожара в НПО автоматики в Екатеринбурге огонь перекинулся на второй цех, все сотрудники эвакуированы, сообщает гендиректор предприятия. 2024-07-30T19:28 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)