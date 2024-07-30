https://ria.ru/20240730/pozhar-1963003539.html
В Екатеринбурге приостановили работу "НПО автоматики"
В Екатеринбурге приостановили работу "НПО автоматики" - РИА Новости, 30.07.2024
В Екатеринбурге приостановили работу "НПО автоматики"
Работа "НПО автоматики в Екатеринбурге" приостановлена из-за пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T19:09
2024-07-30T19:09
2024-07-30T19:09
происшествия
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962994925_7:0:1500:840_1920x0_80_0_0_0f160ac97d8a1ea84db7b6e62f724bad.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Работа "НПО автоматики в Екатеринбурге" приостановлена из-за пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. "Да, подтверждаю. Если корректно, то приостановлена работа производственной площадки", – сказал собеседник агентства.
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962994925_224:0:1344:840_1920x0_80_0_0_1816bc7e6e2235691c0f4948ee0ce3bf.jpg
Пожар во втором цеху в НПО автоматики в Екатеринбурге
Во время пожара в НПО автоматики в Екатеринбурге огонь перекинулся на второй цех, все сотрудники эвакуированы, сообщает гендиректор предприятия.
2024-07-30T19:09
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, видео
Происшествия, Екатеринбург
В Екатеринбурге приостановили работу "НПО автоматики"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Работа "НПО автоматики в Екатеринбурге" приостановлена из-за пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
2024-07-30T19:09
true
PT0M12S
В Екатеринбурге приостановили работу "НПО автоматики"
В Екатеринбурге приостановили работу "НПО автоматики" из-за пожара