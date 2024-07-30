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В Екатеринбурге приостановили работу "НПО автоматики" - РИА Новости, 30.07.2024
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19:09 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/pozhar-1963003539.html
В Екатеринбурге приостановили работу "НПО автоматики"
В Екатеринбурге приостановили работу "НПО автоматики" - РИА Новости, 30.07.2024
В Екатеринбурге приостановили работу "НПО автоматики"
Работа "НПО автоматики в Екатеринбурге" приостановлена из-за пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T19:09
2024-07-30T19:09
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Работа "НПО автоматики в Екатеринбурге" приостановлена из-за пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. "Да, подтверждаю. Если корректно, то приостановлена работа производственной площадки", – сказал собеседник агентства.
екатеринбург
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4.7
96
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7 495 645-6601
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60
353
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Пожар во втором цеху в НПО автоматики в Екатеринбурге
Во время пожара в НПО автоматики в Екатеринбурге огонь перекинулся на второй цех, все сотрудники эвакуированы, сообщает гендиректор предприятия.
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РИА Новости
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60
353
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происшествия, екатеринбург, видео
Происшествия, Екатеринбург
В Екатеринбурге приостановили работу "НПО автоматики"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Работа "НПО автоматики в Екатеринбурге" приостановлена из-за пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
2024-07-30T19:09
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В Екатеринбурге приостановили работу "НПО автоматики"

В Екатеринбурге приостановили работу "НПО автоматики" из-за пожара

© МЧС РоссииТушение пожара в Екатеринбурге
Тушение пожара в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© МЧС России
Тушение пожара в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Работа "НПО автоматики в Екатеринбурге" приостановлена из-за пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
«
"Да, подтверждаю. Если корректно, то приостановлена работа производственной площадки", – сказал собеседник агентства.
 
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