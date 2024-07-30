https://ria.ru/20240730/pozhar-1963003539.html

В Екатеринбурге приостановили работу "НПО автоматики"

В Екатеринбурге приостановили работу "НПО автоматики" - РИА Новости, 30.07.2024

В Екатеринбурге приостановили работу "НПО автоматики"

Работа "НПО автоматики в Екатеринбурге" приостановлена из-за пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T19:09

2024-07-30T19:09

2024-07-30T19:09

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Работа "НПО автоматики в Екатеринбурге" приостановлена из-за пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. "Да, подтверждаю. Если корректно, то приостановлена работа производственной площадки", – сказал собеседник агентства.

екатеринбург

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар во втором цеху в НПО автоматики в Екатеринбурге Во время пожара в НПО автоматики в Екатеринбурге огонь перекинулся на второй цех, все сотрудники эвакуированы, сообщает гендиректор предприятия. 2024-07-30T19:09 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, екатеринбург, видео