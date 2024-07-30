https://ria.ru/20240730/pozhar-1962997666.html
В НПО в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение
В НПО в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 30.07.2024
В НПО в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение
Открытое горение ликвидировано в цехе НПО в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T18:42
2024-07-30T18:42
2024-07-30T18:52
екатеринбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в цехе НПО в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе МЧС РФ."Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240727/sklad-1962331446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пожар во втором цеху в НПО автоматики в Екатеринбурге
Во время пожара в НПО автоматики в Екатеринбурге огонь перекинулся на второй цех, все сотрудники эвакуированы, сообщает гендиректор предприятия.
2024-07-30T18:42
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PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В НПО в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение
МЧС России: открытое горение ликвидировали в цехе НПО в Екатеринбурге