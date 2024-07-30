https://ria.ru/20240730/pozhar-1962997666.html

В НПО в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение

В НПО в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 30.07.2024

В НПО в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение

Открытое горение ликвидировано в цехе НПО в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T18:42

2024-07-30T18:42

2024-07-30T18:52

екатеринбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в цехе НПО в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе МЧС РФ."Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240727/sklad-1962331446.html

екатеринбург

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар во втором цеху в НПО автоматики в Екатеринбурге Во время пожара в НПО автоматики в Екатеринбурге огонь перекинулся на второй цех, все сотрудники эвакуированы, сообщает гендиректор предприятия. 2024-07-30T18:42 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)