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В НПО в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 30.07.2024
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18:42 30.07.2024 (обновлено: 18:52 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/pozhar-1962997666.html
В НПО в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение
В НПО в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 30.07.2024
В НПО в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение
Открытое горение ликвидировано в цехе НПО в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T18:42
2024-07-30T18:52
екатеринбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в цехе НПО в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе МЧС РФ."Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
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екатеринбург
россия
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4.7
96
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7 495 645-6601
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60
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Пожар во втором цеху в НПО автоматики в Екатеринбурге
Во время пожара в НПО автоматики в Екатеринбурге огонь перекинулся на второй цех, все сотрудники эвакуированы, сообщает гендиректор предприятия.
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В НПО в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение

МЧС России: открытое горение ликвидировали в цехе НПО в Екатеринбурге

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в цехе НПО в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
Место пожара на складе с техникой в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
В Хабаровском крае загорелся склад для техники
27 июля, 08:52
 
ЕкатеринбургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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