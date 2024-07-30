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Пожар в НПО в Екатеринбурге локализовали
Пожар в НПО в Екатеринбурге локализовали - РИА Новости, 30.07.2024
Пожар в НПО в Екатеринбурге локализовали
Пожар в НПО в Екатеринбурге локализован на 800 квадратных метрах, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T18:25
2024-07-30T18:25
2024-07-30T18:26
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
екатеринбург
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пожар в НПО в Екатеринбурге локализован на 800 квадратных метрах, сообщили в пресс-службе МЧС России."Пожар в Екатеринбурге локализован на 800 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, екатеринбург
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Екатеринбург
Пожар в НПО в Екатеринбурге локализовали
МЧС: пожар в НПО в Екатеринбурге локализовали на 800 квадратных метрах