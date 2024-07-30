https://ria.ru/20240730/pozhar-1962994757.html

Пожар в НПО в Екатеринбурге локализовали

Пожар в НПО в Екатеринбурге локализовали - РИА Новости, 30.07.2024

Пожар в НПО в Екатеринбурге локализовали

Пожар в НПО в Екатеринбурге локализован на 800 квадратных метрах, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T18:25

2024-07-30T18:25

2024-07-30T18:26

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

екатеринбург

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пожар в НПО в Екатеринбурге локализован на 800 квадратных метрах, сообщили в пресс-службе МЧС России."Пожар в Екатеринбурге локализован на 800 квадратных метрах", - говорится в сообщении.

россия

екатеринбург

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, екатеринбург