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Пожар в НПО в Екатеринбурге локализовали - РИА Новости, 30.07.2024
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18:25 30.07.2024 (обновлено: 18:26 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/pozhar-1962994757.html
Пожар в НПО в Екатеринбурге локализовали
Пожар в НПО в Екатеринбурге локализовали - РИА Новости, 30.07.2024
Пожар в НПО в Екатеринбурге локализовали
Пожар в НПО в Екатеринбурге локализован на 800 квадратных метрах, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T18:25
2024-07-30T18:26
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
екатеринбург
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пожар в НПО в Екатеринбурге локализован на 800 квадратных метрах, сообщили в пресс-службе МЧС России."Пожар в Екатеринбурге локализован на 800 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, екатеринбург
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Екатеринбург
Пожар в НПО в Екатеринбурге локализовали

МЧС: пожар в НПО в Екатеринбурге локализовали на 800 квадратных метрах

© Фото : соцсетиДым на месте пожара в Екатеринбурге
Дым на месте пожара в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото : соцсети
Дым на месте пожара в Екатеринбурге
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пожар в НПО в Екатеринбурге локализован на 800 квадратных метрах, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«
"Пожар в Екатеринбурге локализован на 800 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияЕкатеринбург
 
 
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