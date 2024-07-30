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В Екатеринбурге на загоревшемся предприятии рухнула кровля

В Екатеринбурге на загоревшемся предприятии рухнула кровля - РИА Новости, 30.07.2024

В Екатеринбурге на загоревшемся предприятии рухнула кровля

Кровля цеха обрушилась на площади 500 квадратных метров в ходе пожара в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T17:52

2024-07-30T17:52

2024-07-30T18:21

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Кровля цеха обрушилась на площади 500 квадратных метров в ходе пожара в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба МЧС России."По уточненной информации произошло обрушение кровли цеха на 500 квадратных метров. В ликвидации пожара задействованы 23 единицы спецтехники и 58 человек личного состава. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.Из горящего цеха эвакуировали всех сотрудников, угрозы отравления горожан нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "НПО автоматики", которому принадлежит горящее здание."Горит механический цех, пожар начался с кровли. Обрушились стены и кровля механического цеха. Из цеха всех эвакуировали. Огонь перекинулся на соседний цех. Угрозы отравления горожан нет. Все службы "НПО автоматики" совместно с пожарным работают на тушении. Ситуация под контролем", – сообщили в пресс-службе предприятия."НПО автоматики имени академика Семихатова" – одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности. В частности, производит системы управления новейшей российской ракеты-носителя "Союз-2", баллистических ракет "Булава" и "Синева".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия