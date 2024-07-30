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В Екатеринбурге вспыхнул пожар на крыше химического цеха
В Екатеринбурге вспыхнул пожар на крыше химического цеха - РИА Новости, 30.07.2024
В Екатеринбурге вспыхнул пожар на крыше химического цеха
Кровля 8-этажного цеха с химической продукцией горит в Екатеринбурге на 800 "квадратах", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T17:17
2024-07-30T17:17
2024-07-30T18:11
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Кровля 8-этажного цеха с химической продукцией горит в Екатеринбурге на 800 "квадратах", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону."В 18.47 (16.47 мск) на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о пожаре в районе улицы Начдива Васильева. По поступившей информации, произошло возгорание кровли в здании 8-этажного цеха с химической продукцией на ориентировочной площади пожара 800 квадратных метрах", – сказал собеседник агентства.Он уточнил, что информации о пострадавших не поступало. К месту происшествия прибыли 13 единиц спецтехники.
https://ria.ru/20240730/dvizhenie-1962978325.html
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Работа МЧС на месте крупного пожара в Екатеринбурге
Видео МЧС с места крупного пожара в Екатеринбурге
2024-07-30T17:17
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Екатеринбург
В Екатеринбурге вспыхнул пожар на крыше химического цеха
В Екатеринбурге вспыхнула кровля 8-этажного цеха с химической продукцией