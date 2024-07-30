https://ria.ru/20240730/pozhar-1962883353.html

В Ростове-на-Дону вспыхнул склад с поликарбонатом

В Ростове-на-Дону вспыхнул склад с поликарбонатом - РИА Новости, 30.07.2024

В Ростове-на-Дону вспыхнул склад с поликарбонатом

Склад с поликарбонатом загорелся в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону на площади 500 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T12:17

2024-07-30T12:17

2024-07-30T12:18

происшествия

ростов-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл - РИА Новости. Склад с поликарбонатом загорелся в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону на площади 500 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону."В 11.27 (совпадает с мск - ред.) поступило сообщение о пожаре на улице Таганрогская, 144. Горит склад с пластиком поликарбонатом, площадь 500 квадратных метров", - сказал он.Огонь тушат 45 человек и 15 единиц техники.

https://ria.ru/20240730/uroven-1962880408.html

ростов-на-дону

россия

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происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия