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В Ростове-на-Дону вспыхнул склад с поликарбонатом - РИА Новости, 30.07.2024
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12:17 30.07.2024 (обновлено: 12:18 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/pozhar-1962883353.html
В Ростове-на-Дону вспыхнул склад с поликарбонатом
В Ростове-на-Дону вспыхнул склад с поликарбонатом - РИА Новости, 30.07.2024
В Ростове-на-Дону вспыхнул склад с поликарбонатом
Склад с поликарбонатом загорелся в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону на площади 500 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T12:17
2024-07-30T12:18
происшествия
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл - РИА Новости. Склад с поликарбонатом загорелся в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону на площади 500 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону."В 11.27 (совпадает с мск - ред.) поступило сообщение о пожаре на улице Таганрогская, 144. Горит склад с пластиком поликарбонатом, площадь 500 квадратных метров", - сказал он.Огонь тушат 45 человек и 15 единиц техники.
https://ria.ru/20240730/uroven-1962880408.html
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происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Ростове-на-Дону вспыхнул склад с поликарбонатом

В Ростове-на-Дону на складе с поликарбонатом вспыхнул пожар

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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл - РИА Новости. Склад с поликарбонатом загорелся в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону на площади 500 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону.
"В 11.27 (совпадает с мск - ред.) поступило сообщение о пожаре на улице Таганрогская, 144. Горит склад с пластиком поликарбонатом, площадь 500 квадратных метров", - сказал он.
Огонь тушат 45 человек и 15 единиц техники.
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Уровень воды между шлюзами Беломорско-Балтийского канала снизился
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ПроисшествияРостов-на-ДонуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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