https://ria.ru/20240730/pozdravlenie-1963025391.html

Губернатор поздравил с новосельем семью Мякотиных из Солнечногорска

Губернатор поздравил с новосельем семью Мякотиных из Солнечногорска - РИА Новости, 30.07.2024

Губернатор поздравил с новосельем семью Мякотиных из Солнечногорска

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с новосельем семью Мякотиных из городского округа Солнечногорск, ставшую участником программы... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T20:29

2024-07-30T20:29

2024-07-30T20:29

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жилье

московская область (подмосковье)

солнечногорск

андрей воробьев

аварийные дома

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с новосельем семью Мякотиных из городского округа Солнечногорск, ставшую участником программы переселения из аварийного жилья, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области. "Андрей Воробьев поздравил с новосельем семью Мякотиных из г.о. Солнечногорск, которая стала участником программы переселения из аварийного жилья", - говорится в сообщении. Добавляется, что губернатор пообщался с жителями, которые в скором времени также заселятся в новый дом №8 на Молодежном проезде в микрорайоне Рекинцо-2. "Мы приехали посмотреть, как вы обустраиваетесь и, конечно, поздравить с новосельем. Это всегда хлопоты, но пусть они для вас будут приятными… Хочу поблагодарить наших строителей, ребят, которые и парковку предусмотрели, и детский сад, ну и, конечно, возвели сам дом… Пусть те неудобства, которые были, останутся в прошлом. А у нас в Московской области еще много планов по переселению людей из трущоб", - приводит пресс-служба слова Воробьева. Кроме того, в новостройку в микрорайона Рекинцо-2 переедут жители Центрального микрорайона, деревень Колтышево, Радумля, Лыткино, Тимоново, поселков Поварово, Жуково и мкрн Лесхоз. Всего – 147 семей, 424 человека, из 47 аварийных домов. Ключи от квартир начали выдавать в мае, их получили 45 семей. Как отметили в пресс-службе, раньше Алина Мякотина вместе с семьей жила в деревянной двухэтажке в центре Солнечногорска, ее возвели в середине прошлого века, за это время стены, фундамент, кровля, отопление, проводка пришли в негодность. Поэтому в 2019 году дома в микрорайоне Центральный по улице Безверхова, Сенежской и Банковской были признаны аварийными и вошли в программу по переселению. Ранее 87 семей, проживавших в микрорайоне, получили денежную компенсацию, часть переехала в дом на улице Школьная, а порядка 80 семей получат жилье в новом доме в микрорайоне Рекинцо-2, который был построен по президентскому проекту. Уточняется, что необходимо расселить более 1,4 тысячи человек из 586 квартир. "До 2017 года в округе были признаны аварийными 22 дома (317 жилых помещений, где проживет 755 человек). Ключи от квартир в новостройках и вторичном жилье люди получат до конца года. После же 2017-го аварийным признан 41 дом (269 жилых помещений, 676 человек). Часть жителей уже подали заявление на получение сертификата, чтобы приобрести жилье в любой точке Подмосковья, часть переселится в микрорайон Рекинцо-2, но для большинства сейчас ведется подбор квартир на вторичном рынке", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231218/podmoskove-1916439866.html

https://realty.ria.ru/20230925/podmoskove-1898533978.html

https://ria.ru/20240415/zhile-1940224330.html

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Алёна Пава

жилье, московская область (подмосковье), солнечногорск, андрей воробьев, аварийные дома