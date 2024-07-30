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Глава Белгородской области рассказал, сколько всего домов повредили ВСУ
Глава Белгородской области рассказал, сколько всего домов повредили ВСУ - РИА Новости, 30.07.2024
Глава Белгородской области рассказал, сколько всего домов повредили ВСУ
Более 30 тысяч домов и квартир в Белгородской области были разрушены или повреждены с февраля 2022 года по вине украинской армии, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T07:50
2024-07-30T07:50
2024-07-30T07:50
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белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Более 30 тысяч домов и квартир в Белгородской области были разрушены или повреждены с февраля 2022 года по вине украинской армии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Всего за 2,5 года было разрушено и повреждено более 30 тысяч домов и квартир. На сегодняшний день восстановили более 24 тысяч", - сказал Гладков в видеосообщении. По его словам, за прошедшую неделю было восстановлено 736 домов и квартир. Губернатор поблагодарил всех глав и строительные организации, задействованные в восстановлении жилья, отметив понимание необходимости скорейшей помощи пострадавшим. Гладков подчеркнул, что власти делают все возможное для решения данной задачи.
https://ria.ru/20240730/vsu-1962836460.html
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия, Россия
Глава Белгородской области рассказал, сколько всего домов повредили ВСУ
Гладков: за 2,5 года в Белгородской области ВСУ повредили более 30 тысяч домов