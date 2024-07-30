https://ria.ru/20240730/posolstvo-1962824781.html

Глава МИД Аргентины призвала уважать территорию посольства страны

Глава МИД Аргентины призвала уважать территорию посольства страны - РИА Новости, 30.07.2024

Глава МИД Аргентины призвала уважать территорию посольства страны

Глава МИД Аргентины Диана Мондино, комментируя в интервью телеканалу LN+ заявление оппозиции Венесуэлы о намерении полиции войти в посольство страны в Каракасе, РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T03:46

2024-07-30T03:46

2024-07-30T03:46

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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июл - РИА Новости. Глава МИД Аргентины Диана Мондино, комментируя в интервью телеканалу LN+ заявление оппозиции Венесуэлы о намерении полиции войти в посольство страны в Каракасе, призвала уважать аргентинскую территорию. "Нужно уважать территорию Аргентины", - сказала она. Позднее в заявлении телеканалу TN глава МИД сообщила, что сомневается в том, что неприкосновенность дипмиссии в Каракасе будет нарушена. В настоящее время у посольства Аргентины находятся журналисты и сторонники венесуэльской оппозиции. Сотрудников полиции у здания нет, свидетельствуют кадры телеканала с места событий. Оппозиция Венесуэлы на фоне беспорядков в Каракасе ранее заявила, что сотрудники полиции намеревались войти посольство Аргентины, где скрываются советники избирательной кампании кандидата в президенты Эдмундо Гонсалеса. Ряд оппозиционеров укрылись в посольстве Аргентины в Венесуэле в марте 2024 года после того, как прокуратура выдала ордер на их арест за участие в предполагаемом заговоре против правительства Николаса Мадуро. Накануне в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. После этого в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.

https://ria.ru/20240730/venesuela-1962813218.html

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в мире, венесуэла, аргентина, каракас, николас мадуро