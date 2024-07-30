https://ria.ru/20240730/pomosch-1962885551.html

Три машины от театра и больницы отправлены из Котласа в зону СВО

Три машины от театра и больницы отправлены из Котласа в зону СВО - РИА Новости, 30.07.2024

Три машины от театра и больницы отправлены из Котласа в зону СВО

Две "буханки" и "УАЗ", предоставленные драмтеатром и городской больницей Котласа Архангельской области, отправятся в зону специальной военной операции, сообщил... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T12:20

2024-07-30T12:20

2024-07-30T12:21

надежные люди

котлас

ростов

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АРХАНГЕЛЬСК, 30 июл – РИА Новости. Две "буханки" и "УАЗ", предоставленные драмтеатром и городской больницей Котласа Архангельской области, отправятся в зону специальной военной операции, сообщил региональный штаб "Вместе мы сильнее". "Две "Буханки" и "УАЗ" направлены в боевые подразделения на Ростов, а оттуда на донецкое и луганское направление. Все машины наполнены гуманитарным грузом, который собирали неравнодушные жители Архангельской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что машины полностью отремонтированы и подготовлены к эксплуатации. Но в случае поломки у такой техники запчасти можно взаимозаменить, что является важным моментом в условиях боевых действий. "Одну машину предоставил Котласский драматический театр совместно с Котласским культурно-досуговым комплексом, а две мы подготовили и отремонтировали своими силами", — рассказал главный врач КЦГБ Хизри Ильясов, слова которого приводятся в сообщении. Ильясов также отметил, что больница начала подготовку еще трех машин для отправки в зону СВО. В общей сложности сотрудниками КЦГБ уже подготовлено и передано 17 машин.

https://ria.ru/20240730/kontserty-1962872549.html

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котлас

ростов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

котлас, ростов, сво