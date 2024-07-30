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В Москве задержали трех подозреваемых в похищении человека - РИА Новости, 30.07.2024
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10:51 30.07.2024 (обновлено: 11:21 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/pokhischenie-1962866902.html
В Москве задержали трех подозреваемых в похищении человека
В Москве задержали трех подозреваемых в похищении человека - РИА Новости, 30.07.2024
В Москве задержали трех подозреваемых в похищении человека
Правоохранители задержали в Москве трех злоумышленников, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве у него денег, сообщают столичные прокуратура и СК. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T10:51
2024-07-30T11:21
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали в Москве трех злоумышленников, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве у него денег, сообщают столичные прокуратура и СК. "По предварительным данным, трое злоумышленников 2001, 2003 и 2004 годов рождения подошли к пострадавшему около подъезда жилого дома на улице Ангарская, с применением насилия посадили в автомобиль, начали движение по городу, выдвигая требования о передаче им денежных средств в сумме 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении прокуратуры. По информации столичного СК, злоумышленники направлялись в Московскую область. Действия подозреваемых были пресечены сотрудниками ГАИ, а потерпевший был освобожден. Следствие возбудило уголовное дело по статьям УК РФ похищение человека и вымогательство. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, добавляется в релизе прокуратуры.
https://ria.ru/20240730/uchastkovye-1962856907.html
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москва
московская область (подмосковье)
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Похищение мужчины во дворе жилого дома Москвы
В Москве трое злоумышленников похитили мужчину прямо из двора жилого дома, посадили в машину и потребовали 300 тысяч рублей в качестве выкупа. Дальше у похитителей что-то пошло не так, и по дороге в Подмосковье их остановили гаишники (потерпевшего освободили без выкупа). Заведено уголовное дело о похищении. Видео публикует столичная прокуратура.
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ
В Москве задержали трех подозреваемых в похищении человека

В Москве задержали трех подозреваемых в похищении человека и вымогательстве

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали в Москве трех злоумышленников, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве у него денег, сообщают столичные прокуратура и СК.
"По предварительным данным, трое злоумышленников 2001, 2003 и 2004 годов рождения подошли к пострадавшему около подъезда жилого дома на улице Ангарская, с применением насилия посадили в автомобиль, начали движение по городу, выдвигая требования о передаче им денежных средств в сумме 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.
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По информации столичного СК, злоумышленники направлялись в Московскую область. Действия подозреваемых были пресечены сотрудниками ГАИ, а потерпевший был освобожден.
Следствие возбудило уголовное дело по статьям УК РФ похищение человека и вымогательство.
В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, добавляется в релизе прокуратуры.
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