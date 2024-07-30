https://ria.ru/20240730/pogoda-1962841019.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 30.07.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Кратковременные дожди и до плюс 22 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T08:11
2024-07-30T08:11
2024-07-30T08:11
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди и до плюс 22 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать тыловая часть циклона с центром над средней Волгой. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Днем (в Москве - ред.) плюс 20 - плюс 22 градуса, в Подмосковье от плюс 18 до плюс 23", - рассказал он . Ветер будет дуть северный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, к вечеру барометры покажут 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы, заключил синоптик.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник
В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди и до 22 градусов тепла