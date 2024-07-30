https://ria.ru/20240730/pogoda-1962841019.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 30.07.2024

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Кратковременные дожди и до плюс 22 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T08:11

2024-07-30T08:11

2024-07-30T08:11

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди и до плюс 22 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать тыловая часть циклона с центром над средней Волгой. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Днем (в Москве - ред.) плюс 20 - плюс 22 градуса, в Подмосковье от плюс 18 до плюс 23", - рассказал он . Ветер будет дуть северный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, к вечеру барометры покажут 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы, заключил синоптик.

https://ria.ru/20240628/zhara-1956149569.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода