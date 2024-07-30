https://ria.ru/20240730/poezda-1962889686.html

В Волгоградской области открыли движение поездов по второму пути после ЧП

В Волгоградской области открыли движение поездов по второму пути после ЧП - РИА Новости, 30.07.2024

В Волгоградской области открыли движение поездов по второму пути после ЧП

Движение по второму пути на перегоне в Волгоградской области открыли после схода поезда с рельсов, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T12:32

2024-07-30T12:32

2024-07-30T12:39

происшествия

волгоградская область

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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ВОЛГОГРАД, 30 июл – РИА Новости. Движение по второму пути на перегоне в Волгоградской области открыли после схода поезда с рельсов, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров."Благодаря оперативной работе ремонтных бригад РЖД и спасательных служб движение по встречному железнодорожному полотну на перегоне Гремячая - Котельниково было восстановлено в 1:27 (совпадает с мск - ред.). Движение поездов по второму пути открыто сегодня в 9:25", - приводит его слова пресс-служба администрации области во время заседания оперштаба.В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей.

https://ria.ru/20240730/poezd-1962877432.html

волгоградская область

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Варвара Скокшина

происшествия, волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом