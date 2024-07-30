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В Волгоградской области открыли движение поездов по второму пути после ЧП - РИА Новости, 30.07.2024
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12:32 30.07.2024 (обновлено: 12:39 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/poezda-1962889686.html
В Волгоградской области открыли движение поездов по второму пути после ЧП
В Волгоградской области открыли движение поездов по второму пути после ЧП - РИА Новости, 30.07.2024
В Волгоградской области открыли движение поездов по второму пути после ЧП
Движение по второму пути на перегоне в Волгоградской области открыли после схода поезда с рельсов, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T12:32
2024-07-30T12:39
происшествия
волгоградская область
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ВОЛГОГРАД, 30 июл – РИА Новости. Движение по второму пути на перегоне в Волгоградской области открыли после схода поезда с рельсов, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров."Благодаря оперативной работе ремонтных бригад РЖД и спасательных служб движение по встречному железнодорожному полотну на перегоне Гремячая - Котельниково было восстановлено в 1:27 (совпадает с мск - ред.). Движение поездов по второму пути открыто сегодня в 9:25", - приводит его слова пресс-служба администрации области во время заседания оперштаба.В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей.
https://ria.ru/20240730/poezd-1962877432.html
волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Волгоградская область, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Волгоградской области открыли движение поездов по второму пути после ЧП

На перегоне под Волгоградом открыли движение поездов по второму пути после ЧП

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
Рабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань-Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Рабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 30 июл – РИА Новости. Движение по второму пути на перегоне в Волгоградской области открыли после схода поезда с рельсов, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
"Благодаря оперативной работе ремонтных бригад РЖД и спасательных служб движение по встречному железнодорожному полотну на перегоне Гремячая - Котельниково было восстановлено в 1:27 (совпадает с мск - ред.). Движение поездов по второму пути открыто сегодня в 9:25", - приводит его слова пресс-служба администрации области во время заседания оперштаба.
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей.
Рабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань-Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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ПроисшествияВолгоградская областьСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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