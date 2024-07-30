В Волгоградской области открыли движение поездов по второму пути после ЧП
На перегоне под Волгоградом открыли движение поездов по второму пути после ЧП
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
Рабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 30 июл – РИА Новости. Движение по второму пути на перегоне в Волгоградской области открыли после схода поезда с рельсов, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
"Благодаря оперативной работе ремонтных бригад РЖД и спасательных служб движение по встречному железнодорожному полотну на перегоне Гремячая - Котельниково было восстановлено в 1:27 (совпадает с мск - ред.). Движение поездов по второму пути открыто сегодня в 9:25", - приводит его слова пресс-служба администрации области во время заседания оперштаба.
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей.